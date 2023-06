Após seis anos longe da telinha, Débora Falabella levanta merchandisings sociais em "Terra e Paixão"

A- A+

Há quem pense que a ideia de fazer uma novela pode ser terrível para alguns atores. Esse não é o caso de Débora Falabella, a batalhadora Lucinda de “Terra e Paixão”. Filha do ator Rogério Falabella e da cantora lírica Maria Olympia, a atriz se acostumou, desde cedo, com a falta de rotina de uma vida dedicada à cultura. E aprendeu a valorizar todas as chances de, com o próprio trabalho, levantar questões importantes para a sociedade. É exatamente isso que vive atualmente, com a atual novela das 21h da Globo.

“Lucinda protege a família mesmo sofrendo, tendo um marido que bebe. É uma mulher forte que a violência física fragiliza”, defende.

Na história escrita por Walcyr Carrasco, Lucinda é casada com Andrade, papel de Ângelo Antônio, e mãe de Cristian, vivido por Felipe Melquiades. Gerente da cooperativa da cidade, é uma mãe de família que se esforça para sustentar a casa e cuidar do filho, que tem albinismo. Mas seu maior problema é ter de lidar com as constantes agressões do marido, que é alcoólatra.

“Lucinda tem a família como algo muito importante e tenta se reerguer com a ajuda de outras mulheres. Esse é um ponto importante: ‘Terra e Paixão’ tem mulheres muito fortes, o que me atrai bastante”, entrega.

Aos poucos, Lucinda se aproxima mais e mais da mocinha Aline, personagem de Barbara Reis, se tornando uma grande parceira da heroína. “Lucinda vê nela uma mulher muito forte e se identifica. É uma pessoa justa, que acredita que o perfil da Aline é o tipo de perfil que a cooperativa deveria apoiar”, explica. No futuro, porém, Lucinda deve se envolver com o Delegado Marino, interpretado por Leandro Lima. “Ele será um ótimo parceiro de trabalho mais à frente da história”, adianta Débora, desconversando para não dar mais spoilers.

A trajetória complexa, mas bem definida de Lucinda, é o que mais parece empolgar Débora em “Terra e Paixão”. “Eu estou muito animada, é um prazer enorme. Outro dia, fui gravar com o Tony Ramos. Acho que nunca tinha feito uma cena com ele, só encontrava nos corredores. Fiquei extremamente emocionada”, derrete-se. Além disso, a índole de Lucinda já virou motivo de orgulho para sua intérprete. “Eu nunca fiz uma personagem de quem eu admirasse tanto o caráter. Tento defender todas, é claro. Mas a Lucinda é realmente muito boa”, analisa.

Além da violência doméstica por conta do marido alcoólatra, Lucinda também se revolta com o bullying que o filho sofre, por ser albino. “As pessoas não entendem quem é diferente, eu acho que vem daí essa proteção à família. A Lucinda ama o marido também, acredita que esse problema da bebida pode ser resolvido”, diz.

“Terra e Paixão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.

Dose dupla

Além de dar vida à sofrida Lucinda de “Terra e Paixão”, Débora Falabella também está no ar na segunda temporada de “Aruanas”, que a Globo exibe nas noites de terça-feira, na faixa das 23h, após “Encantado’s”. Na série, ela encarna a jornalista Natalie, uma das fundadoras da ONG de preservação ambiental Aruanas. “Acho que os conflitos pessoais da Natalie estão muito maiores nesta segunda temporada. Ela vem de uma primeira fase em que acaba rompendo a amizade e a parceria com a Veronica, da Taís Araujo, se sobrecarrega na Aruanas e por conta disso tudo ainda tem alguns conflitos com a Luiza, da Leandra Leal. A relação fica um pouco desequilibrada quando a Veronica se afasta”, descreve.

Para Débora, Natalie vivencia nesta nova leva de episódios um pouco seus próprios limites. As fragilidades da ativista acabam aparecendo mais, assim como uma veia que pode ser encarada como autodestrutiva. Mas é justamente esse conflito que chama mais a atenção da atriz. “Acho que, agora, a personagem está mais forte e até mais humanizada. Já gostava muito da história da Natalie, achava uma personagem sensível, mas esse descontrole que ela acaba tendo nessa segunda temporada me atrai bastante também. Acho muito humano”, valoriza.

Instantâneas

# Débora Falabella estreou na tevê em uma participação especial em “Malhação”, em 1998, na Globo.

# A atriz e tornou conhecida quando deu vida à zeladora Estrela do remake brasileiro de “Chiquititas”, produzido pelo SBT, entre 1999 e 2000.

# A primeira protagonista da carreira de Débora Falabella na televisão veio em 2006, quando foi escalada para interpretar o papel-título do remake de “Sinhá Moça”, da Globo, mas o maior sucesso da atriz foi certamente a sofrida Nina, de “Avenida Brasil”, de 2012.

# Antes de “Terra e Paixão”, a última aparição de Débora em novelas tinha sido em “A Força do Querer”, também na Globo, na pele da vilã Irene, uma psicopata perigosa, dissimulada e com um passado misterioso.

