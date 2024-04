A- A+

separação Após separação de Gracyanne Barbosa, cantor Belo se muda para mansão no Rio De acordo com processo de divórcio do ex-casal, que anunciou término em meio a revelação de traição, antiga residência ficará nas mãos dela

Casa nova, vida nova. Após se separar da influenciadora digital Gracyanne Barbosa — o término do relacionamento foi confirmado por ambos, na última quinta-feira (18), quando ela revelou que traiu o ex-marido com seu personal trainer —, o cantor Belo realizou a mudança do endereço em que vivia com a modelo de fisiculturismo nos últimos 16 anos, período em que durou o casamento dos dois. De acordo com o processo de divórcio, a antiga residência do ex-casal ficará nas mãos dela.

Na última terça-feira (23), durante o feriado de São Jorge (que é celebrado na capital fluminense), funcionários foram vistos retirando os pertences de Belo da casa onde ele vivia com Gracyanne. Segundo o jornalista Léo Dias, o artista — que, em 2023, quitou uma dívida de R$ 7 milhões com o jogador Denilson — comprou uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Por que Belo e Gracyanne terminaram?

O relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa começou em 2007, mas eles já haviam ficado juntos oito anos antes, em 1999, quando Gracyanne tinha apenas 16 anos. Gracyanne já comentou sobre essa época e disse que era virgem — e sentiu que ele, dez anos mais velho, não queria namorar sério. "Ele queria outras coisas", comentou ela, ressaltando que achou melhor, à época, que eles fossem apenas amigos.

Em meio ao início do relacionamento, em 2007 — quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum —, havia rumores de que a modelo e dançarina teria sido o pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. Agora, o fim do casamento entre Gracyanne e Belo também envolve um terceiro elemento: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Gracy confirmou que teve um caso com seu treinador.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube do caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise. Gracyanne se manifestou, no último fim de semana, acerca do divórcio.

"São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito", escreveu ela, por meio do Instagram. Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia", acrescentou ela.

