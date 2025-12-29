A- A+

FAMOSOS Após separação, Pedro Sampaio faz show em jetski, no meio do mar, em festa com ex-BBBs Na crista da onda com música alçada a hit do verão, DJ e produtor aproveita solteirice entre celebridades da internet em evento em Pernambuco

Pedro Sampaio está na pista — ou, melhor, no meio do mar, soltinho, soltinho, sem qualquer ancoragem.



Recém-separado do estudante de moda Henrique Meinke, o DJ e produtor de 28 anos chamou a atenção, no último domingo (28), ao aparecer de surpresa numa festa realizada no meio do mar com artistas, influenciadores digitais e ex-BBBs, entre os quais Jade Picon, Erika Januza, Bruna Griphao, Jonas Sulzbach e Fred Bruno.



No evento em Maracaípe, em Ipojuca, em Pernambuco, o carioca surgiu num jetski diante dos convidados, que aproveitavam as famosas piscinas naturais formadas no meio do oceano durante a maré baixa.

o pedro sampaio performando JETSKI de cima de um jetski ️ O POP TÁ VIVO! pic.twitter.com/0WbhBSrBBa — SAMPAIERS (@sampaiers) December 28, 2025

Registros em fotos e vídeos feitos por parte dos convidados — que tinham como apoio jangadas de barqueiros locais — mostram Pedro Sampaio animado ao aparecer sem anúncio prévio, entoando o hit do momento "Jetski", uma parceria com Melody e MC MenoK.





"Fiquei sabendo que estava acontecendo uma festa no mar, e apareci de surpresa", brincou Pedro Sampaio, ao comentar sobre o momento inusitado.

Na crista da onda

O show improvisado no mar também funciona como vitrine do excelente momento vivido por Pedro Sampaio na música. Além de "Jetski" — já alçada a uma das canções mais tocadas deste verão (a letra está entre as dez mais reproduzidas no país, de acordo com o Spotify) —, o artista emplacou outro hit da temporada com "Sequência feiticeira", faixa que virou, também neste fim de ano, trilha onipresente em festas, vídeos e pistas de dança pelo país.

Dono de uma estética entre o pop e o funk altamente conectada ao público jovem, o DJ consolida mais uma temporada em alta, repetindo o feito de verões anteriores.

A fase profissional aquecida coincide com uma mudança recente na vida pessoal. Nas últimas semanas, Pedro Sampaio anunciou a o fim do relacionamento com Henrique Meinke após meses de discrição sobre a vida íntima nas redes sociais. Desde então, o cantor tem adotado um discurso leve e bem-humorado sobre a solteirice, algo resumido no verso "solteiro e ser feliz", entoado durante a apresentação no mar e repetido pelos convidados como uma espécie de lema informal do momento.

Veja também