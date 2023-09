Após separação, Sandy tem turnê na Europa em outubro

A- A+

Recém-separada de Lucas Lima, com quem se casou em 2008, Sandy tem pela frente uma turnê na Europa, que começa dia 6 de outubro, em Lisboa. Anunciados no início de agosto, os shows passam também pelo Porto, no dia 8; Dublin, no dia 11; e Londres, no dia 13.

"Lisboa, Porto, Dublin e Londres, lá vamos nós!!! Não vejo a hora deste encontro com vocês. Que gratificante sentir o quanto a música cruza fronteiras e nos aproxima pro “ao vivo”… Espero vocês nessa minha primeira Eurotour!", escreveu a cantora no dia do anúncio, 11 de agosto.

O último show da cantora aconteceu em Goiânia, no dia 23 de setembro, dois dias antes do anúncio da separação.

Já a família Lima tem uma apresentação marcada no dia 6 em Barueri, interior de São Paulo. No banner que anuncia a atração gratuita no Teatro Praça das Artes, está a foto de Lucas. As redes sociais da banda, no entanto, não são atualizadas com agenda de shows.

