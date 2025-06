Após separação, Zé Felipe fala sobre tatuagens para Virginia Fonseca e ex-sogra: "Quero fazer mais"

A- A+

O cantor Zé Felipe afirmou que não apagará — "de jeito nenhum", nas palavras dele — as tatuagens dedicadas à ex-mulher, a influenciadora digital Virginia Fonseca, com quem tem os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses. Recém-divorciado, o artista de 27 anos, que tem quatro desenhos na pele com referências à ex-companheira, discorreu sobre o assunto ao responder perguntas de seguidores por meio dos Stories no Instagram.

Nas redes sociais, um internauta indagou se ele tinha vontade de remover algumas das tattoos que possui no corpo. Ao que o cantor logo esclareceu: "Nenhuma (vontade de apagar). Inclusive, eu quero fazer mais. Mas remover, não! De forma alguma".

Recém-mudado para uma mansão avaliada em R$ 27 milhões no mesmíssimo condomínio onde vive Virginia Fonseca ("Quero continuar perto das crianças", justificou), Zé Felipe tem, inclusive, uma tatuagem em homenagem à ex-sogra, a também influenciadora digital Margareth Serrão. Aliás, o desenho inscrito na pele — a palavra "Magara", apelido dela — já foi motivo de discórdia familiar.





Em 2023, pouco depois de o cantor mostrar a tatuagem por meio das redes sociais, Poliana Rocha, mãe do jovem, deu sua opinião acerca do fato ao ser questionada por um seguidor sobre o filho aparentar ter "mais amor pela sogra", como disse. "Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade! Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci em sua vida!", afirmou ela, na ocasião.



No mês anterior ao término do relacionamento, o ex-casal fez uma tatuagem em dupla numa viagem ao Japão. "Hoje decidimos eternizar na pele nossa viagem que está sendo superespecial e divertida! Fizemos uma tatuagem em kanji com significado 'AMOR'. Que Deus abençoe o nosso e que seja eterno", celebrou Virginia, na ocasião. O desenho segue intacto no pulso de ambos.

O ex-casal também tem outra tatuagem igual no braço, que simboliza o jatinho da família, um presente de Virginia para Zé Felipe. E mais. No pescoço de Zé, pode-se ler as letras "Vi", em referência ao apelido da influenciadora digital — ela, aliás, também tem a alcunha "Zé" inscrita no pescoço.

