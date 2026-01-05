A- A+

celebridades Após separação, Zé Felipe faz show no navio de Ana Castela e atiça fãs sobre reencontro com ex Cantor abre programação do palco principal de cruzeiro temático comandado pela ex-namorada; fãs especulam retorno de relacionamento

Recém-separados, Zé Felipe e Ana Castela devem se reencontrar, mesmo que por alguns instantes, nesta segunda-feira (5). O cantor é uma das atrações do Navio da Boiadeira, cruzeiro temático comandado pela sertaneja que zarpará de Santos (SP) nesta tarde. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Zé Felipe tocou no assunto e atiçou fãs, que levantaram a possibilidade de um reencontro entre os ex-namorados.

Os dois deram um ponto final no relacionamento de dois meses pouco antes do réveillon, no fim de 2025.

"Fiquei cinco dias aqui no Nordeste, e foi incrível. Ô lugar que eu amo, viu, velho? Sou sempre muito bem recebido e me sinto em casa aqui", comentou Zé Felipe, ao citar o fim das férias no litoral do Rio Grande do Norte.

"Agora vamos trabalhar! Hoje tem o Navio da Boiadeira, e o pau vai quebrar grandemente, meu brother. Vai ser daquele jeitão que 'nós gosta'."

O show de Zé Felipe acontece às 17h30 desta segunda-feira (5), abrindo a programação musical do cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-mar", com ingressos a partir de R$ 4,2 mil. O cantor sobe ao palco principal numa apresentação ao entardecer, marcando o primeiro dia do navio temático.

Anfitriã do evento, Ana Castela também tem performance prevista para esta segunda-feira. A artista será a atração principal da Festa do Branco, em todos devem vestir roupas de cores claras, com início marcado para as 22h30. O roteiro também inclui mais um show da Boiadeira ao longo da viagem.

Nas redes sociais, o fato inspira uma série de especulações entre os fãs de Zé Felipe e Ana Castela. O que todos querem saber é se os dois vão se encontrar — e se há possibilidade de um retorno do relacionamento, afinal de contas.

"Eita sorrisão do Zé Felipe falando que daqui a pouco estará no navio da Boiadeira", comentou um internauta. "Meu Deus, ele tá confirmadíssimo", surpreendeu-se mais uma pessoa por meio do X.

Outros admiradores do artista se surpreenderam com a confirmação do cantor, apesar do término da relação. " Zé Felipe vai no navio, porque ele não costuma faltar com os compromissos, mas eu não iria.

Ele não precisa disso. Já é rico o suficiente e tbm herdeiro", opinou um seguidor do rapaz. "Está bem claro que Zé Felipe não vai ficar no navio. Ele deve apenas cantar e ir embora. Então, melhor não criar expectativas pra Castelipe", escreveu outra pessoa, diante da expectativa pela volta do shipp entre os dois cantores.

Veja também