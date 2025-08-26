Ter, 26 de Agosto

CELEBRIDADES

Após ser empurrado por Dolabella, Luan Pereira faz alerta: ''10 motivos para voltar com o/a ex''

Suposta agressão teria acontecido em uma festa do elenco do Dança dos Famosos

Luan Pereira teria sofrido uma suposta agressão de Dado DolabellaLuan Pereira teria sofrido uma suposta agressão de Dado Dolabella - Foto: Globo/Léo Rosario

Luan Pereira publicou um vídeo de alerta em seu perfil no Instagram na noite de segunda-feira, 25, apenas cinco dias depois da suposta agressão que teria sofrido de Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa Camargo, durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos 2025, no Rio de Janeiro.

No vídeo, o cantor segura um papel escrito "10 motivos para voltar com o/a ex". Ao soltar a mensagem inicial, no entanto, ele não dá os 10 motivos, mas sim um outro recado direto: "Você não aprende mesmo, né?"

Mesmo sem citar nominalmente Wanessa Camargo ou Dado Dolabella, o público de 10,7 milhões de seguidores de Luan Pereira fez interpretações sobre a mensagem do cantor de Dentro da Hilux. "O recado tá 'Dado'", escreveu um. "Senti pouco indireta pra filha do cantor sertanejo, hein", comentou outro.

O que aconteceu?

Luan Pereira e o ex-casal deram versões diferentes sobre a suposta agressão, que teria acontecido em uma festa do elenco do Dança dos Famosos na noite de quinta-feira, 21, em um bar no Rio de Janeiro.

Wanessa e Dado negam que tenha havido uma agressão. A cantora falou em "crise de ciúmes". Já Luan afirma que "não apanhou", mas sofreu um "empurrão". "Não se preocupem porque não apanhei, foi só um empurrão", disse o cantor em um pronunciamento.

Dado Dolabella, por sua vez, afirmou que "não houve agressão" por sua parte, que tem "respeito" pela ex-namorada e que os dois devem "seguir sua jornada de forma independente" após um "ciclo que se encerrou".

Wanessa Camargo e Dado Dolabella iniciaram o namoro no início dos anos 2000, sendo um dos casais mais comentados na época. O romance durou até 2002. A cantora teria se reaproximado do ator depois do fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, em 2022, mas só assumiu a volta com Dado em outubro de 2023. Desde então, o relacionamento do casal ficou marcado por idas e vindas

Wanessa estaria com outro colega do elenco

Dias depois da confusão com Dado Dolabella, o ator Allan Souza Lima, que também está no elenco da Dança dos Famosos 2025, foi apontado pelo Portal Leo Dias como o novo affair de Wanessa Camargo. Após a notícia, os fãs recuperaram um vídeo em que os dois aparecem em um momento de descontração do elenco fora das telas.

Allan Souza Lima já fez novelas na Record e na Globo, mas ganhou ainda mais fama depois de atuar na série Cangaço Novo (2023) e nos filmes A Menina que Matou os Pais (2024) e O Menino Que Matou Meus Pais (2024), produções do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.

