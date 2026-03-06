A- A+

CELEBRIDADES Após ser presa por dirigir bêbada, relembre as polêmicas de Britney Spears Mais recente dos casos ocorreu quando a estrela foi detida por estar sob influência de álcool ao volante, nos Estados Unidos

A vida de Britney Spears não é das mais tranquilas que existem.



Pelo contrário, a estrela americana sempre foi cercada por polêmicas — tanto quando estava com a carreira musical ativa quanto fora dela: a última vez que realizou um show foi em 2018, antes de afirmar que não pretende produzir novos álbuns nem voltar aos palcos.



O mais recente desses casos ocorreu na quarta-feira (5), quando a diva foi presa por dirigir sob influência de álcool, na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com registros das autoridades californianas, Britney foi levada sob custódia pela patrulha rodoviária da Califórnia por volta das 21h30. Ela já foi liberada e deverá comparecer ao tribunal na segunda-feira, 4 de maio.

Entre outros episódios polêmicos que rondam Britney estão danças que ela realizava nua e publicava nas mídias sociais. Em uma delas, em 2022, aparecia apenas com emojis tapando as suas partes íntimas. As postagens costumavam dividir os fãs nas redes sociais, alguns demonstraram preocupação com a saúde da artista, outros lembraram que ela vivia em uma prisão imposta pelo pai há poucos meses.





No documentário “I am Britney Jean”, lançado em 2013, a cantora havia falado pela primeira vez sobre a sua obsessão por sexo a partir de um transtorno bipolar que leva à ninfomania.

Um ex-segurança de Britney, aliás, também já afirmou que a cantora tinha um “grande apetite sexual” e que, durante as turnês que realizava, o clima nos bastidores era marcado por grandes festas. Os relatos do funcionário incluem participações de orgias, inclusive. “Ouvi histórias de menagens a três, orgias, garotas se beijando e coisas que fariam o cabelo de qualquer um ficar em pé”, disse Fernando Flores em uma entrevista ao jornal The Sun.





Britney Spears dança ao som de 'Desperado' — Foto: Reprodução/Instagram

Outras polêmicas ainda incluem a relação conturbada de Britney com o paparazzi. Aliás, foi um desses episódios que deram início a uma grande crise familiar. Pai da cantora, Jamie Spears passou a ter o controle financeiro e pessoal da artista depois que atacou um fotógrafo em um posto de gasolina. A tutela foi assinada em 2008.

Um documentário do jornal The New York Times afirma que Jamie chegou a instalar dispositivos de vigilância secretamente no quarto de Britney para gravar suas conversas. O advogado da artista, Mathew Rosengart, ainda afirmou que o documentário revelou “violações horríveis e excessivas da privacidade de sua filha adulta” por Jamie Spears.

O caso gerou uma mobilização dos fãs que começaram o movimento #FreeBritney, o que ajudou a impulsionar os holofotes para o caso de Britney.

