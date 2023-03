Após ser zombada por Gabriel Fop, Domitila ultrapassa número de seguidores do brother

A- A+

Domitila Barros ultrapassou Gabriel Fop em número de seguidores no Instagram após a pernambucana ser zombada pelo brother, na Casa do Reecnontro do BBB 23, justamente pelos números nas suas redes sociais. Na manhã desta quarta (20), Domitila atingiu a marca de 854 mil seguidores, contra 808 mil de Fop.



A ofensiva contra a sister começou logo nas primeiras horas de Casa do Reencontro. Tina, Larissa e Gabriel zombaram da quantidade de seguidores da pernambucana. O curioso é que, deles, somente Larissa tem mais seguidores que a Miss Alemanha.

