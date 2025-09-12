A- A+

Pernambuco Após sete anos, abertura do Festival Mimo enche Olinda de música nesta sexta-feira (12) A programação é gratuita e segue até o domingo (14)

Show do cantor e compositor Edu Lobo, durante a abertura do Festival Mimo, na Igreja da Sé, em Olinda. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Abertura do Festival Mimo, na Igreja da Sé, em Olinda. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Abertura do Festival Mimo, na Igreja da Sé, em Olinda. Na foto, Lu Araújo, idealizadora do festival. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Mimo está de volta a Olinda, onde nasceu o evento, após sete anos de ausência. A 16ª do festival de música na cidade começa nesta segunda-feira (12) e segue até o domingo (14), com programação gratuita e multicultural.

As atrações estão espalhadas por diferentes pontos do Sítio Histórico. A Igreja da Sé, por exemplo, abriu as portas para o cantor e compositor Edu Lobo. O carioca, grande parceiro de nomes como Vinícius de Moraes e Chico Buarque, apresenta ao público um concerto que celebra suas raízes pernambucanas.

"Nasci no Rio, mas meu sangue é pernambucano. Meu pai é minha mãe são daqui. Nem todo mundo tem essa sorte", afirmou o artista, antes de iniciar o frevo "No Cordão da Saideira", que compôs quando morava em Paris, homenageando o Recife e suas memórias de infância na cidade.

Na Praça do Carmo, o público tem encontro marcado com música de diferentes partes do mundo, começando pelo set do DJ brasileiro Pedro D-Lita, que vive há mais de duas décadas entre Paris e Londres. Depois dele, sobem ao palco a baterista francesa Anne Paceo e a cantora Cotia, natural da Ilha da Reunião, departamento ultramarino francês no Oceano Índico.

O encerramento da noite fica por conta do Cordel do Fogo Encantado. A banda pernambucana, que está de volta aos shows após um período de hiato, promete um repertório com mais de 20 canções, entre novidades e outras já bem conhecidas pelos fãs, como “Chover” e “Pra Cima Deles”.

Durante todo o final de semana, o Mimo vai movimentar Olinda com ações que incluem também exibições de produções cinematográficas com temática musical, workshops e palestras. Entre os artistas que ainda passarão pela programação, estão confirmados nomes como o da cearense Juliana Linhares, do pernambucano Amaro Freitas, do carioca Hamilton de Holanda e do cubano Roberto Fonseca.

