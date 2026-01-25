A- A+

Após show de Kelly Key no BBB, internauta relembra término com Latino Episódio inusitado aconteceu após separação conturbada do casal, nos 2000; relembre o caso

Há cinco anos afastada dos palcos, Kelly Key protagonizou um momento de nostalgia no último sábado (24) ao participar do show de Pedro Sampaio no BBB - Big Brother Brasil 26.

A cantora, que hoje mora em Angola com o marido, Mico Freitas, e é influenciadora fitness nas redes sociais, embalou os participantes com hits dos anos 2000, como "Sou a Barbie Girl", "Baba" e "Cachorrinho".

Após a apresentação, o nome de Kelly Key virou assunto nas redes, e um internauta resgatou um episódio inusitado do conturbado término da artista com o também cantor Latino, que já declarou ter vivido uma fase difícil e chegou a se trancar no freezer da casa da mãe na tentativa de fazer o tempo passar mais rápido.

Relembre o caso

Kelly Key e Latino foram casados entre 1997 e 2002. Eles começaram a se relacionar quando ela tinha 13 anos e ele, 23, e oficializaram a união quando ela fez 17 anos. O relacionamento, que gerou uma filha, Suzanna Freitas (nascida em 2000), terminou devido a brigas e traições por parte do cantor, segundo relatos da própria cantora.

Em diversas entrevistas depois disso, Latino revelou ter ficado profundamente triste quando se separou da cantora.

"Fiquei deprê total, com síndrome do pânico, perdi a autoestima. Apelei para terapia e macumba. Todo fim de semana, eu enchia a cara para tentar esquecer. Um dia, me tranquei no freezer horizontal que minha mãe tinha em casa, querendo me congelar para o tempo passar rápido. Só que eu não me toquei que só dava para abrir a porta do lado de fora, e fiquei desesperado lá dentro, gritando por uns 20 minutos, até me salvarem. Foi uma vergonha, fiquei doente, de cama, por uma semana depois" revelou ao Extra.

