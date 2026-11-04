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CRÍTICAS Após shows cancelados no Nordeste, Jorge & Mateus enfrentam onda de críticas nas redes Dupla sertaneja teve apresentações suspensas no fim de ano no Recife e em Fortaleza após um dos artistas declarar apoio a Flávio Bolsonaro

O cancelamento dos shows de Jorge & Mateus nas festas de fim de ano do Recife e de Fortaleza não pôs fim à controvérsia envolvendo a dupla sertaneja.

Nas redes sociais dos artistas, uma enxurrada de comentários críticos se acumula após Jorge declarar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Parte dos internautas pede que os músicos não voltem a se apresentar no Nordeste, enquanto outros questionam a relação da dupla com o público da região.

"Não venham mais para o Nordeste, viu!", escreveu um seguidor na publicação mais recente dos cantores no Instagram. "Tenho orgulho de ser nordestino e nem gosto da música de vocês!", afirmou outro. Houve também quem sugerisse que Jorge & Mateus passassem a se apresentar em outros lugares. "Vão cantar no quintal de Goiás agora", ironizou um usuário.

Algumas manifestações assumiram um tom mais hostil, com comentários que chegaram a sugerir que os sertanejos fossem recebidos com uma "chuva de ovos" caso retornassem à região.

"Tem que tomar chuva de ovos quando pisar no Nordeste", escreveu um internauta. As mensagens aparecem em meio a críticas à postura política de Jorge, que provocou reações especialmente entre moradores de estados nordestinos, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve a maioria dos votos na eleição deste ano.

Numa das mensagens mais extensas, um seguidor questionou os cachês recebidos pela dupla e fez referência ao apoio político do cantor. "Vão cantar nos Estados Unidos para o candidato de vocês! Porque o Nordeste só tem pobre, né? Não tem dinheiro para pagar shows de vocês, só para pagar os cachês milionários. O Nordeste merece respeito", escreveu.

O que aconteceu com Jorge & Mateus?

A controvérsia envolvendo os nomes de Jorge e Mateus começou em 20 de outubro, quando Jorge participou de um encontro de cantores sertanejos em apoio a Flávio Bolsonaro. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o músico apareceu cantando: "Pode chorar, mas eu não voto no PT".

A gravação voltou a circular com força depois que Jorge & Mateus foram anunciados entre as atrações das celebrações de fim de ano do Recife e de Fortaleza. Não há informações de que Mateus tenha se manifestado publicamente em apoio ao candidato.

Na noite da última terça-feira (3), as duas prefeituras anunciaram o cancelamento das apresentações. Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a contratação da dupla havia sido negociada meses antes, mas que a repercussão política acabou desviando o foco da proposta do evento.

"Eu quero informar que essas negociações são tocadas com meses de antecedência e sempre buscando o melhor para o público. Porém, diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país, foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla na celebração deste ano, de forma absolutamente legal", declarou o prefeito, em vídeo publicado no Instagram.

No Recife, onde Jorge & Mateus se apresentariam em 27 de dezembro, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também anunciou a retirada dos músicos da programação. Um dia antes, ele havia defendido a necessidade de superar as divisões políticas após as eleições, citando uma declaração de Lula sobre o respeito às diferenças. Na terça-feira, porém, justificou a mudança de decisão.

"Final de ano é sempre um momento de união, unidade, fraternidade, estar junto de quem a gente ama, de muito amor e também de renovação da esperança. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge e Mateus dentro da nossa programação", afirmou Marques.

Até a manhã desta quarta-feira (4), Jorge & Mateus não haviam se manifestado publicamente sobre os cancelamentos das apresentações ou sobre a repercussão nas redes sociais.

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