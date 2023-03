A- A+

CELEBRIDADES Após shows com Coldplay no Brasil, Chris Martin joga futvôlei no Leme; veja vídeo Outros três membros da banda já haviam curtido partidas de tênis em clube da Zona Sul

Após uma série de shows pelo Brasil, com o mais recente deles no Rio de Janeiro, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, decidiu curtir uma praia da cidade na noite desta quarta-feira (29). O britânico foi flagrado no Leme jogando futvôlei e mostrou intimidade com o esporte.

Também na cidade do Rio, antes do último dos onze shows da turnê brasileira, os outros três dos quatro integrantes do Coldplay (Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion) resolveram passar o tempo jogando tênis. Eles foram ao Country Club do Rio de Janeiro, que fica distante pouco mais de dois quilômetros do hotel onde o grupo está hospedado, em Ipanema.





A banda encerrou nesta terça-feira uma série de nove shows no Brasil, com uma apresentação no Estádio Nilton Santos, recebendo no palco estrelas da música nacional como Milton Nascimento, Seu Jorge, Hamilton de Holanda e Moreno, Zeca e Tom Veloso, filhos de Caetano Veloso.





Coldplay no Brasil

O grupo Coldplay começou a série de apresentações no Brasil no dia 10 de março, em São Paulo, onde realizou um total de seis shows. Em seguida, em Curitiba, ocorreram dois. Por fim, Chris Martin (vocalista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (baixista) e Will Champion (baterista) passaram pela capital fluminense para três eventos.

A banda postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a recepção dos brasileiros ao longo da turnê. "Obrigado pelas incríveis semanas no Brasil. Nós tivemos momentos maravilhosos. Até a próxima vez", afirmou mensagem do grupo.

