BBB 24 Após shows no "BBB 24", artistas crescem mais 200% em buscas por perfis no Spotify Jota Quest e Zeca Pagodinho cantaram no programa, na última semana, e apresentaram aumento na plataforma de streaming

Os shows do “BBB 24” emocionam os participantes do reality e também repercutem do lado de fora da casa. Prova disso é que duas das atrações convidadas na última semana apresentaram um aumento significativo em buscas no Spotify, logo após suas aparições no programa.

De acordo com os dados divulgados pela plataforma de streaming, a banda Jota Quest foi a que apresentou maior crescimento em streams, dois dias após a festa. O grupo mineiro registrou um aumento de 225% nas buscas pelo perfil no Spotify, 202% nas buscas pelo nome da banda, e 125% nas buscas por suas músicas.

“Só Hoje” foi a faixa da banda mais escutada neste período. Já “Mais Uma Vez - Ao Vivo” foi a que teve o maior crescimento em streams: 169%. Em seguida, estão “Introdução - Ao Vivo” (1245) e “De Volta Ao Novo” (121%).



Outro artista que viu seus números no Spotify inflarem após a apresentação no “BBB 24” foi Zeca Pagodinho. Ele passou pelo programa no dia 27 de janeiro e, após o show, ganhou um incremento de 210% em buscas no seu perfil.

Já a procura pelo nome do sambista cresceu 207% e o aumento das suas músicas foi de 109%. “Camarão Que Dorme a Onda Leva”, “Deixa A Vida Me Levar” e “Vou Festejar”, cantada por Zeca com Pretinho da Serrinha no reality, estão entre as cinco mais escutadas do repertório dele.

