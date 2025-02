A- A+

Big Brother Brasil Após Sincerão, enquete do BBB 25 aponta reviravolta em resultado do paredão; veja prévia da votação Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna enfrentam a primeira eliminação individual do programa na noite desta terça

A noite da última segunda-feira (3) — com a realização do Sincerão, uma espécie de lavação de roupa suja entre os participantes — se mostrou determinante para o paredão desta semana no BBB 25.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam uma reviravolta no resultado que vinha sendo apontado até então (vale lembrar que esta será a primeira eliminação individual do programa, que não acontecerá mais em duplas).

Antes , as irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna apareciam tecnicamente empatadas, com diferença de apenas 2% entre o percentual de cada uma para deixar o BBB - Big Brother Brasil.

Após o Sincerão, porém, o cenário mudou totalmente.

Na pesquisa realizada pela coluna Play, do Globo, Giovanna aparece com 55% dos votos do público — ampla maioria — para ser eliminada.

Já Gracyanne Barbosa aparece com 35%. Explica-se: a ex-mulher do cantor Belo chamou atenção dos espectadores ao disparar, no Sincerão, que Diogo é um "homem bosta" e que ele teve uma "atitude de merda" ao colocar na berlinda a policial militar Aline, com quem o ator cultivava um affair.

Com isso, a influenciadora digital e modelo fisiculturista despontou como alguém essencial para continuar no jogo, na visão de grande parte do público.

Por outro lado, no entanto, há quem também defenda Giovanna, outra que enfrentou — e discutiu sem filtros — com Dona Vilma, mãe de Diogo Almeida, durante o Sincerão.

Campanhas por mutirão de votos nas redes sociais defendem que os espectadores devam fazer o possível agora para eliminar Daniele Hypolito, outra participante indicada ao paredão (estão na berlinda Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Giovanna e Gracyanne — apenas um deles será eliminado, e o outro par da dupla será direcionado para um Quarto Secreto, de onde observará os colegas de confinamento e voltará ao jogo imune).

Internautas consideram que, entre o quarteto de participantes indicados ao paredão, Daniele é a que menos se posiciona na atração.

Espectadores ponderam que, apesar de acharem ela interessante ao lado do irmão, a ginasta pouco contribui para reviravoltas e debates no jogo.

Não à toa, na manhã desta terça-feira (4), a hashtag "Fora Dani" se tornou um dos assuntos mais comentados no X.

"Não entendo como vocês conseguem torce para uma pessoa totalmente sem graça, sem estratégia de jogo, uma planta que não rende nada no jogo", afirmou uma usuária do microblog ao se referir a Daniele Hypolito.

"Agora só imagina a cena da Dani eliminada (não agrega muito no jogo)... Diego vai pro quarto e escuta os machos (Maike e Gabriel) metendo a lenha nele e ainda por cima voltando imune", ressaltou mais uma pessoa.

Fato é que o resultado não está nada definido. Até a noite desta terça-feira (4), quando o resultado será divulgado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, muita coisa pode acontecer...

