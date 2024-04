A- A+

celebridades Após sucesso com Wrexham, Ryan Reynolds compra time centenário do futebol mexicano Em parceria com Rob McElhenney, ator comprou ações do Club Necaxa

Após conquistar dois acessos seguidos na futebol britânico com o Wrexham AFC, que acaba de subir da quarta para a terceira divisão do Campeonato Inglês, Ryan Reynolds e Rob McElhenney anunciaram a compra de uma porcentagem do Club Necaxa, centenária equipe do futebol mexicano. A notícia foi data em primeira mão pela revista Variety.

O negócio contou com a ajuda da atriz Eva Longoria, uma das proprietárias do clube e que levou o nome dos atores para formar um grupo de investidores na equipe.

A ideia é que a presença de Reynolds ajude a internacionalizar o nome do Necaxa. Com o clube do País de Gales, o ator foi fundamental para transformar o momento da equipe. Uma série para o streaming do Star+, "Bem-vindos ao Wrexham", conta ao longo de três temporadas o trabalho da dubla à frente da equipe.

Diferentemente do Wrexham, o Necaxa é um clube da primeira divisão no México. O valor do negócio não foi divulgado oficialmente, mas, em 2022, a equipe foi avaliada em US$ 200 milhões, valor bem superior aos US$ 2,5 milhões que os atores gastaram na aquisição do Wrexham.

Veja também

