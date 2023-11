Após sucesso de "Mario", Nintendo anuncia filme baseado em "Zelda"

A- A+

A Nintendo está desenvolvendo um filme baseado na franquia de sucesso "The Legend of Zelda", anunciou o grupo japonês de jogos eletrônicos, em uma tentativa de seguir capitalizando o sucesso de bilheteria do longa-metragem "Super Mario Bros".

O filme live-action de "Zelda" será dirigido por Wes Ball, que comandou a trilogia "Maze Runner", e coproduzido por Avi Arad, que supervisionou vários filmes do "Homem-Aranha".

O lendário designer Shigeru Miyamoto, que criou as franquias de jogos Mario e Zelda e teve grande envolvimento no sucesso "Super Mario Bros - O Filme", também retorna para produzir o longa-metragem de "Zelda".

"Estou trabalhando no filme live-action de 'The Legend of Zelda' há muitos anos com Avi Arad-san, que produziu muitos filmes de grande sucesso", escreveu Miyamoto em uma conta oficial da Nintendo nas redes sociais.

"Eu pedi a Avi-san para produzir este filme comigo e agora iniciamos oficialmente o desenvolvimento do filme com a própria Nintendo, muito envolvida na produção", acrescentou.



O grupo japonês Sony Pictures será o cofinanciador e distribuidor do filme nos cinemas.

O retorno aos cinemas de "Super Mario Bros - O Filme" - após uma tentativa fracassada em 1993 - foi um grande sucesso, com uma bilheteria mundial de 1,36 bilhão de dólares, a segunda maior do ano, superada apenas por "Barbie".

A Nintendo não divulgou detalhes sobre o roteiro, elenco ou data de lançamento de "Zelda".

A franquia de jogos Zelda começou em 1986 e inclui mais de 10 títulos, com mais de 150 milhões de exemplares vendidos.

