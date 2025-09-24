A- A+

teatro Após sucessos em seriados e no cinema, Wagner Moura volta ao teatro O espetáculo acontece em Salvador entre os dias 3 a 12 de outubro

Apesar da fama internacional no cinema, o ator Wagner Moura volta onde tudo começou, depois de 16 anos, para encenar a peça "Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo". O espetáculo acontece em Salvador (sua cidade natal) entre os dias 3 a 12 de outubro.

"Eu achei que ia estar protegido por aqui. Entre meus amigos, minha gente, minha terra e no meio de outros artistas que me formaram. Tudo que eu sei como intérprete eu aprendi aqui", relembra Moura em entrevista para Camila Marinho na afiliada Tv Globo na Bahia

Wagner Moura começou sua carreira de atuação fazendo teatro em Salvador, onde trabalhou com diretores como Fernando Guerreiro. Rapidamente decolou e foi parar no cinema brasileiro com filmes como "Deus é Brasileiro", "O Caminho das Nuvens", "Carandiru" e "Tropa de Elite".

O ator não parou por ai e começou a trabalhar em produções internacionais como "Elysium" e em "Narcos". O último ele teve um papel de destaque como protagonista e conquistou reconhecimento na indústria cinematográfica no mundo inteiro.

Mais recentemente, ele trabalhou em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Filme que estreia no Brasil em novembro deste ano e está cotado para representar o País no Oscar.

