Após sumiço, MC Sabrina aparece em novo vídeo: "Tem algo muito pior rolando", diz ex-marido

Um novo vídeo compartilhado nas redes sociais mostra MC Sabrina no apartamento onde vive, no Centro do Rio de Janeiro, ao lado de quatro homens — entre eles, o padrasto da artista, o pastor Aguinaldo dos Santos —, entoando canções de seu repertório ao violão. Nesta semana, colegas e fãs da funkeira carioca sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado, com utilização forçada de substâncias químicas.

O registro recente foi publicado pelo DJ Junior da Provi, ex-marido e ex-empresário de MC Sabrina. O produtor afirma que a cantora não está sendo bem tratada pela família — e diz que, desde que trouxe o caso à tona, passou a receber ameaças do padrasto da artista. "Tem algo muito pior rolando que ela mesma não tem forças para sair deles. Eu vi muita coisa pesada rolar nessa família, e que me dá vontade de vomitar", escreveu Junior da Provi na caixa de comentários de um post em seu perfil no Instagram.

"Eu não queria postar esse vídeo, porque, pra mim, é muito triste. Mas ninguém vai me caluniar, não. Eu tenho família e botei a cara para ajudar a MC Sabrina, e não aceito de maneira alguma que esses vermes venham manchar a minha imagem. Então, tire a conclusão, vocês mesmos, se a MC Sabrina está sendo bem tratada. Na minha época, ela andava igual a uma rainha porque esse era o meu tratamento para com ela", afirmou Junior da Provi.

O outro lado

Após a repercussão da notícia acerca de seu sumiço — e de uma campanha organizada pela funkeira Pocah, que afirma estar preocupada com a amiga —, MC Sabrina se manifestou (e reapareceu) em vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram na noite de domingo (16). As publicações foram feitas pouco após a equipe da artista soltar uma nota em que rebate as acusações de que Sabrina estaria sendo vítima de cárcere privado. O sumiço, no entanto, ainda não foi comentado. Mc Sabrina alega apenas que "motivo pessoal é motivo pessoal" e que voltará com as músicas.

"Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal, e motivo artístico onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo, e meu desculpa também, por que não?", disse Sabrina nos stories.

A equipe de MC Sabrina considera "caluniosa" a acusação de que ela vem sendo mantida em cárcere privada. "Viemos, por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de 'cárcere privado, e dopar' a Mc Sabrina (Sabrina Luísa de Souza) não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência", diz a postagem.

