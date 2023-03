Após surto no ano passado, Andressa Urach briga pela guarda de Leon, seu filho; entenda

A- A+

Após um surto psicótico no ano de 2022, no qual ela dizia que precisava sacrificar o filho em nome de Jesus, a apresentadora, Andressa Urach, se separou do marido Thiago Lopes e perdeu a guarda do seu filho mais novo, Leon. Em entrevista ao programa do SBT "Fofocalizando", na última quarta-feira (22), ela explicou que está em busca de uma guarda compartilhada com o ex.

"A guarda temporária ficou com o Thiago, por causa de tudo isso que aconteceu. O que tudo indica é que a guarda vai ficar com ele. Ele é um homem muito inteligente, advogado. Ele consegue escrever uma defesa muito boa. Eu dei motivos para isso acontecer. Agora é esperar a justiça. A minha esperança é a guarda compartilhada, que é o que eu estou tentando ver com a justiça. Mas eu acho que ele quer a unilateral", contou a ex-assistente de palco do programa Legendários.

Durante seu surto psicótico, ela foi filmada por Thiago e, após o incidente, foi internada em uma clínica psiquiátrica.

Na mesma entrevista, a modelo também explicou como faz para ganhar a vida hoje em dia, e que recebe em torno de R$ 40 mil: "Hoje, o only fans, com conteúdo nu ou seminu, está me dando o maior retorno financeiro, além do canal no youtube que também tem monetização. Também tenho um salão de beleza e uma marca de cosméticos".

