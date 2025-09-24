Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
eua

Após suspensão, Jimmy Kimmel volta à TV e faz defesa emocionada da liberdade de expressão

Apresentador retorna ao comando de programa que leva seu nome, na emissora ABC, em episódio com participação surpresa de Robert de Niro

Reportar Erro
O apresentador de talk show Jimmy Kimmel O apresentador de talk show Jimmy Kimmel  - Foto: Chris Delmas / AFP

O apresentador Jimmy Kimmel, um dos nomes mais conhecidos da televisão americana, voltou ao comando do programa noturno "Jimmy Kimmel Live!", na última terça-feira (23). Foi a primeira aparição do profissional após a rede ABC, que pertence ao grupo Disney, suspender a atração por tempo indeterminado na semana passada.

A decisão da emissora aconteceu depois que duas grandes empresas de comunicação, a Nexstar Media Group e a Sinclair Broadcast Group — que controlam afiliadas da ABC em várias cidades dos Estados Unidos —, se recusaram a transmitir o programa. O motivo foi uma piada de Kimmel sobre o suspeito do assassinato de Charlie Kirk, um influente ativista conservador. Mesmo após a Disney reverter a suspensão, as afiliadas mantiveram o veto ao programa.


Durante seu monólogo na noite do dia 15 de setembro, Kimmel disse que o MAGA (referência ao movimento pró-Trump Make America Great Again) estava tentando tirar proveito político da morte de Kirk. O ativista ultraconservador foi baleado e morto no dia 10 de setembro, durante um debate na Universidade do Vale de Utah. Três dias depois, as autoridades anunciaram a prisão do suspeito pelo crime. "Chegamos a novos patamares de baixaria no fim de semana, com a gangue MAGA tentando retratar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um dos deles", ironizou Kimmel.

Retorno à TV
Na volta ao ar, Jimmy Kimmel foi recebido com aplausos de pé e gritos de "Jimmy". Ele brincou logo no início: "Quem teve 48 horas mais estranhas, eu ou o presidente da Tylenol?"

Leia também

• Após aceno de Trump a Lula, Tarcísio defende diálogo: 'têm que sentar e conversar mesmo'

• Viúva de Charlie Kirk diz perdoar assassino do marido

• Trump elogia "gigante" conservador assassinado Charlie Kirk em evento em sua homenagem



Visivelmente emocionado, o apresentador agradeceu o apoio de amigos e fãs — inclusive de nomes que normalmente discordam dele politicamente, como o senador republicano Ted Cruz e comentaristas conservadores como Ben Shapiro e Candace Owens.

Kimmel frisou que nunca foi sua intenção debochar da morte de um jovem, referindo-se a Charlie Kirk, e se desculpou se seu comentário soou "inoportuno ou confuso". Ele destacou que o crime foi cometido por "um homem doente que acreditava que a violência era uma solução".

Em tom crítico, disse que sua suspensão representou um ataque à liberdade de expressão: "Nosso governo não pode controlar o que dizemos ou deixamos de dizer na televisão. Isso não é legal, não é americano. É antiamericano."

Ele também mencionou a pressão do ex-presidente Donald Trump, que teria incentivado a demissão de Kimmel e de sua equipe. Segundo o apresentador, Trump chegou a dizer que gostaria de ver outros colegas, como Jimmy Fallon e Seth Meyers, fora do ar.

De forma irônica, Kimmel contou que havia apenas uma condição para seu retorno: ler uma nota da Disney. O texto, na verdade, era um guia sobre como reativar contas do Disney+ e do Hulu — plataformas de streaming que perderam assinantes em protesto contra a suspensão.

O episódio ainda incluiu uma participação surpresa de Robert De Niro, em tom de sátira, interpretando o papel de presidente da FCC (órgão regulador das comunicações nos EUA). A cena criticava o que Kimmel chamou de "táticas de máfia" para tentar calar vozes críticas.

Apesar da repercussão, Kimmel não chegou a pedir desculpas formais — o que, segundo o grupo Sinclair, seria condição para recolocar o programa no ar em suas afiliadas. Horas antes da gravação, Kimmel havia publicado no Instagram uma foto com o lendário produtor Norman Lear, morto recentemente, lembrado como defensor da liberdade de expressão na TV americana.

A polêmica gerou forte reação dentro dos EUA. Personalidades de Hollywood, colegas apresentadores e até ex-executivos da Disney criticaram a suspensão, chamando-a de "ato de covardia corporativa".

A própria Comissão Federal de Comunicações se dividiu: Anna Gomez, única integrante democrata, afirmou em nota que o órgão "não tem autoridade para policiar conteúdos ou punir emissoras por falas que o governo não gosta" e chamou a decisão da ABC de "vergonhosa rendição".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter