A- A+

Famosos Após susto com infarto, Herson Capri tranquiliza fãs e anuncia novas datas de peça Ator afirma que já se sente bem, mas que precisará de mais algum tempo que a recuperação esteja 'completa'

Depois de um susto ao sofrer um infarto no último fim de semana, Herson Capri tranquilizou os fãs nesta quarta-feira (25) por meio de um vídeo no Instagram. Por conta do ocorrido com o ator, de 74 anos, a peça “A sabedoria dos pais” teve a sua estreia adiada. O artista afirmou que, seguindo orientações médicas, precisará de mais alguns dias até que a recuperação esteja “completa”, mas que já se sente bem.

“Quero tranquilizá-los, porque realmente eu tive um infarto. Mas já estou bem, estou recuperado, já estou em atividades normais, todas as necessárias. Mas, por orientação médica, ele pediu mais alguns dias para a recuperação ficar completa e, por isso, a temporada da peça ‘A sabedoria dos pais’ foi adiada”, contou o artista.

O espetáculo, no Teatro Bradesco, em São Paulo, seria realizado nos dias 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março. De acordo Capri, a estreia foi adiada para 5 de março.

“Eu quero agradecer muito todas as manifestações de carinho, de afeto, de solidariedade que eu tive, que eu recebi, depois disso que aconteceu comigo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi uma coisa até emocionante, tanta gente e tanto carinho”, disse ele.

Veja também