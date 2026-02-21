A- A+

FAMOSOS Após susto, Dedé Santana tem alta de hospital e tranquiliza fãs: 'Já estou bem' Ex-Trapalhão foi internado em Goiânia na sexta-feira (20) por uma oscilação de pressão, e deve voltar a se apresentar com circo neste sábado (21)

O humorista Dedé Santana, de 89 anos, tranquilizou os fãs ao receber alta médica na noite desta sexta-feira (20) de um hospital em Goiânia, onde foi internado pela manhã após uma indisposição.

Na cidade para apresentações do Circo Acabracadabra, o eterno Trapalhão explicou em suas redes sociais que teve uma oscilação de pressão, mas que já estava bem, e agradeceu pelas manifestações de carinho.

A informação foi confirmada em comunicado oficial da assessoria do artista. De acordo com a equipe, Dedé apresentou indisposição ao acordar, com oscilação na pressão arterial, e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) por precaução.

No hospital, ele passou por exames e avaliações clínicas, que tiveram resultados considerados tranquilos pela equipe médica, permitindo a liberação no mesmo dia.

Após a alta, o artista retornou ao hotel onde está hospedado e seguirá em repouso, conforme orientação médica. "Não se preocupem, eu tive uma oscilação de pressão, fui no hospital e aproveitei pra fazer todos os exames", disse Dedé. "Vou descansar, que tenho que trabalhar amanhã, né? E queria agradecer as pessoas, quanta gente ligou e se preocupou, mas está tudo bem, graças a Deus"

Em nota, a produção do espetáculo Abracadabra Circo Musical, do qual Dedé participa, agradeceu as mensagens de carinho do público e informou que a agenda de apresentações segue mantida, condicionada ao bem-estar do humorista. A previsão, segunda a nota, é que neste sábado ele retorne normalmente às apresentações do Abracadabra Circo Musical, com sessões às 17h e 20h.

