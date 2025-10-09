A- A+

RELACIONAMENTO Após término com Virginia Fonseca, Vini Jr é comparado a Neymar por imprensa internacional Veículos estrangeiros repercutem o conturbado fim do relacionamento entre o jogador de futebol brasileiro e a influenciadora digital

Parte da imprensa internacional vem repercutindo o conturbado fim do relacionamento entre o astro do futebol Vini Jr. e a influenciadora digital Virginia Fonseca.



Veículos europeus especializados na cobertura do universo esportivo e de celebridades noticiaram o fato em suas páginas, dando ênfase à "descoberta de uma traição" por parte da "glamorosa apresentadora brasileira", como definiu o jornal "Daily Mail". O periódico britânico, aliás, comparou Vini Jr a Neymar, lembrando que este último também assumiu um ato de infidelidade em junho do ano passado.

Na última quarta-feira (8), o atacante do Real Madrid usou as redes sociais para se desculpar publicamente com Virginia Fonseca depois que a modelo Day Magalhães divulgou prints de conversas íntimas que ela mantinha com o jogador. Os registros indicam que o esportista tinha contato com outras mulheres durante o affair com Virginia.

No texto divulgado por meio dos Stories, no Instagram, Vini Jr reconheceu o próprio erro e ressaltou que gostaria de "zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras". "Vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir", reforçou o jogador. O posicionamento foi classificado pelo "Daily Mail" como um "pedido de desculpas chocante" e uma "declaração surpreendente".

Na ocasião, o jogador, de 25 anos, admitiu: "Não tenho vergonha de dizer que fui descuidado". Jornais e revistas da Espanha, onde vive e trabalha Vini Jr — entre os quais os veículos "Marca" e "As" e a emissora "Telecinco" —, chamaram atenção para o "caráter surpreendente" da declaração. "Seu pedido de desculpas chocante vem sendo comparado ao de Neymar, que em junho do ano passado publicou uma retratação nas redes sociais para a modelo e influenciadora Bruna Biancardi, após acusações de infidelidade", considerou o "Daily Mail".

Virginia Fonseca, que chegou a viajar para Madri para assistir a partidas do jogador "e vinha sendo apontada no Brasil como sua nova namorada" — inclusive aparecendo em fotos com uma camisa do Real Madrid com o nome dele —, confirmou ter parado de falar com o atleta após o vazamento das mensagens do rapaz com outra mulher.

"O jogador tem sido associado a uma série de mulheres neste ano", afirmou o "Daily Mail". O veículo citou que "a lista já soma oito nomes, incluindo a modelo espanhola Victoria Ruiz, a venezuelana Isabella Ladera e até a Miss Nova York USA 2023, Rachelle Di Stasio, que foi vista assistindo a uma partida do Real Madrid".

