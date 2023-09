A- A+

LUÍSA SONZA Ana Maria Braga posta vídeo do "Pepino do Seu Chico" após Luísa Sonza no "Mais Você"; assista Apresentadora compartilhou nesta quinta-feira (21) em suas redes sociais vídeo de um doce feito com o vegetal

Um dia após entrevistar Luísa Sonza no "Mais você", quando a cantora leu um texto revelando o fim do relacionamento com Chico Moedas e expondo uma traição dele, Ana Maria Braga postou em suas redes sociais um vídeo com o 'Pepino do seu Chico', na tarde desta quinta-feira (21), divertindo seus seguidores.

A apresentadora recuperou um vídeo de 2017, que também viralizou na época, quando ela diz que queria saber "qual é o gosto do pepino do seu Francisco", levando Louro José (Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020) às gargalhadas.





Como foi a revelação da traição

Muito emocionada, Luísa Sonza — ao vivo, diante da apresentadora — um texto em que detalha a dor do término do relacionamento, que durou quatro meses. Em seu novo álbum, lançado recentemente, ela havia dedicado uma música (intitulada "Chico") para o niteroiense.

Na atração, Ana chorou diante da cantora e fez um relato sobre sua própria vida: "Às vezes, as pessoas falam assim: 'Imagina, faz uma música, tá apaixonada com quatro meses (de relacionamento). Eu queria te dizer que eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia".



Ela disse ainda: "Ninguém sabe a intensidade do amor de cada um. Olhem para dentro de vocês mesmos ao invés de ficar criticando". E terminou pedindo para Luísa não desistir do amor: "A única coisa que eu espero muito é que você, mesmo tendo desilusões a respeito de relacionamentos, que você não perca, nunca, essa sua capacidade de amar".

"Tem gente que é bom partido e tem gente que é bom ter partido", escreveu a apresentadora no Twitter após o fim do programa. A mensagem foi compartilhada também no Instagram.

