Após término de Virginia e Vini, melhor amiga da influencer mantém namoro com assessor do jogador
A influencer, melhor amiga de Virginia que a acompanha em todos os lugares, vive um namoro reservado com o assessor do atacante do Real Madrid
Enquanto Virginia Fonseca e Vini Jr. movimentaram as redes sociais nos últimos meses em torno do relacionamento — que chegou ao fim oficialmente na última sexta-feira (15), após um comunicado da influencer em seu Instagram —, amigos próximos dos dois passaram a se aproximar de forma bem diferente da adotada pelo então casal.
Longe da superexposição que marcou o namoro dos famosos, Duda Freire e Felipe Silveira vivem uma relação discreta, com raras aparições públicas e poucas demonstrações nas redes.
A influencer, melhor amiga de Virginia que a acompanha em todos os lugares, vive um namoro reservado com o assessor do atacante do Real Madrid (convocado para atuar pela Seleção na Copa do Mundo), conhecido entre amigos como Felipe do Gordo.
Felipe costuma comentar sempre nas publicações da amada. “Muito linda”, comentou ele, todo apaixonado, em uma publicação de Duda na semana passada. “Saudades já”, disse o assessor, que reside na Espanha, em uma outra postagem. Ela, porém, já não interage tanto com os posts dele.
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Felipe faz parte do círculo íntimo de Vini Jr. desde a juventude do atleta em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele acompanha o atleta tanto em compromissos profissionais quanto em viagens pessoais. A proximidade entre os dois atravessa anos e também fez com que Felipe se aproximasse do grupo de amigos ligado a Virginia.
Já Duda Freire consolidou sua presença na internet ainda adolescente e hoje reúne cerca de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. A influencer compartilha rotina de viagens, treinos, campanhas publicitárias e momentos pessoais. Nos últimos anos, também falou abertamente sobre mudanças estéticas e procedimentos realizados, tema que costuma gerar bastante engajamento entre os fãs.