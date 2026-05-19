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FAMOSOS Após término de Virginia e Vini, melhor amiga da influencer mantém namoro com assessor do jogador A influencer, melhor amiga de Virginia que a acompanha em todos os lugares, vive um namoro reservado com o assessor do atacante do Real Madrid

Enquanto Virginia Fonseca e Vini Jr. movimentaram as redes sociais nos últimos meses em torno do relacionamento — que chegou ao fim oficialmente na última sexta-feira (15), após um comunicado da influencer em seu Instagram —, amigos próximos dos dois passaram a se aproximar de forma bem diferente da adotada pelo então casal.



Longe da superexposição que marcou o namoro dos famosos, Duda Freire e Felipe Silveira vivem uma relação discreta, com raras aparições públicas e poucas demonstrações nas redes.

A influencer, melhor amiga de Virginia que a acompanha em todos os lugares, vive um namoro reservado com o assessor do atacante do Real Madrid (convocado para atuar pela Seleção na Copa do Mundo), conhecido entre amigos como Felipe do Gordo.





As influenciadoras Virginia Fonseca e Duda Freire — Foto: Reprodução do Instagram

Felipe costuma comentar sempre nas publicações da amada. “Muito linda”, comentou ele, todo apaixonado, em uma publicação de Duda na semana passada. “Saudades já”, disse o assessor, que reside na Espanha, em uma outra postagem. Ela, porém, já não interage tanto com os posts dele.





Felipe faz parte do círculo íntimo de Vini Jr. desde a juventude do atleta em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele acompanha o atleta tanto em compromissos profissionais quanto em viagens pessoais. A proximidade entre os dois atravessa anos e também fez com que Felipe se aproximasse do grupo de amigos ligado a Virginia.

Já Duda Freire consolidou sua presença na internet ainda adolescente e hoje reúne cerca de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. A influencer compartilha rotina de viagens, treinos, campanhas publicitárias e momentos pessoais. Nos últimos anos, também falou abertamente sobre mudanças estéticas e procedimentos realizados, tema que costuma gerar bastante engajamento entre os fãs.

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