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terremoto Após terremotos, famosos pedem orações pela Venezuela: "Sofrendo demais", lamenta Gaby Spanic Tremores de magnitude 7,2 e 7,5 foram os mais fortes no país em um século e deixaram cerca de 164 mortos e 971 feridos

O terremoto que atingiu, na noite desta quarta-feira (24), algumas regiões da Venezuela já deixou cerca de 164 mortos e 971 feridos, de acordo com as últimas informações divulgadas pela presidente interina, Delcy Rodríguez.

No entanto, o balanço oficial ainda não inclui as vítimas de algumas áreas afetadas, onde equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes entre os escrombos. Em meio à situação, artistas e influenciadores venezuelanos usam as redes sociais para pedir ajuda e orações para o país.

A atriz Gabriela Spanic — mais conhecida por interpretar Paola Bracho e Paulina Martins na novela mexicana "A usurpadora" — publicou uma sequência de stories no Instagram pedindo orações. “Vamos orar pela Venezuela e pelo mundo. Hoje tem sido um dia muito difícil. Os venezuelanos vêm sofrendo demais com xenofobia, mortes, execuções, difamações e terremotos. Eu n. Não paramos de orar”, disse a artista emocionada.

Danny Ocean, cantor, compositor e produtor venezuelano, está utilizando as redes sociais para compartilhar fotos de crianças desaparecidas ou que perderam contato com suas famílias após a tragédia. Em uma publicação colaborativa com a influenciadora venezuelana Lele Pons, o artista compartilhou um post na qual as pessoas poderiam pedir ajuda por meio dos comentários.

“Lugares que precisam de assistência imediata, deixem um pedido de ajuda nos comentários. Pessoas dispostas a colaborar, chegar ao local e apoiar no que for necessário, organizem-se nos comentários. Esta publicação é apenas para pessoas na Venezuela. Estou deixando esta postagem caso precisem pedir ajuda, e também para grupos que estejam ativos e dispostos a colaborar. Por favor, sejam bem específicos com os endereços. Muita força", escreveram.

O perfil da banda venezuelana Rawayana e o cineasta Diego Vicentini também compartilharam um site que ajuda famílias a divulgarem fotos e informações sobre entes desaparecidos após o terremoto. Segundo a página, das 28.690 pessoas desaparecidas cadastradas no site, somente 1.428 foram localizadas.

O grupo musical também compartilhou informações sobre centros de apoio, números de contato e telefones de emergência.

A cantora venezuelana-americana Elena Rose também usou o Instagram para prestar solidariedade. Nos stories, a artista compartilhou uma oração e disse que seu coração hoje "chora pela Venezuela".

A modelo e atriz Patricia Velásquez também compartilhou uma publicação desejando muita força às famílias venezuelanas. A dupla de cantores Mau y Ricky também escreveu nas redes sociais: “Orando por nosso país e por nossa gente”.

Mais de 150 mortos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, classificou como "uma verdadeira tragédia" a situação em La Guaira, estado apontado pelo governo como o mais afetado pelos dois terremotos que atingiram o país na quarta-feira.

Até o momento, as autoridades confirmaram 164 mortos e cerca de 971 feridos, mas o balanço oficial ainda não inclui as vítimas da região, onde equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes entre edifícios destruídos.

Os tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 ocorreram com menos de um minuto de intervalo e, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foram os mais fortes registrados na Venezuela em mais de um século.

O governo decretou estado de emergência, fechou o Aeroporto Internacional de Maiquetía devido aos danos estruturais e recebeu ofertas de ajuda internacional, incluindo dos Estados Unidos e da Alemanha.

Em pronunciamento transmitido pela emissora estatal VTV, Rodríguez afirmou que La Guaira vive "uma verdadeira tragédia". O estado, que abriga cerca de 500 mil habitantes, ainda não teve seus dados incorporados ao balanço oficial de vítimas. Ela acrescentou que há "mais de 700 feridos", mas ressaltou que os números ainda não refletem a situação em La Guaira.

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