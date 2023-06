A- A+

CELEBRIDADES Após 'teto preto' durante exercício em academia, Mel Maia diz: 'Sou linda até acabada' Recém-separada de MC Daniel, atriz de 19 anos no ar na novela 'Vai na fé' teve desconforto enquanto realizava treinos

A atriz Mel Maia usou as redes sociais para mostrar que teve um "teto preto" — sentiu a visão turvar e achou que iria desmaiar — enquanto realizava um exercício aeróbico numa academia de musculação. Intérprete da personagem Guiga na novela "Vai na fé", a jovem de 19 anos publicou um vídeo, por meio dos Stories no Instagram, para expor o desconforto e o susto. E logo deu um jeito de fazer um autoelogio: "Sou linda até acabada", afirmou ela.

Recém-separada do funkeiro MC Daniel, a artista — que despontou nacionalmente como atriz mirim, em "Avenida Brasil" (2012), em que interpretou a protagonista Nina (Débora Falabella) na infância — vem usando seus perfis digitais para mostrar o resultado de seus treinos diários. "Tá pago", ela afirmou, ao comemorar que tinha encerrado a atividade física, após o "teto preto".

Uma semana após o fim do namoro com MC Daniel, Mel Maia ainda não se pronunciou sobre o assunto. O funkeiro paulistano também não comentou o término do relacionamento. Na última segunda-feira (19), depois de viralizar um vídeo em que a atriz aparece recebendo uma joia de um homem, fãs da artista especularam se ambos teriam reatado o romance.

Mel Maia fez então questão de esclarecer a situação. "Tá doido, isso foi meses atrás", comentou ela, ao ressaltar que a publicação era um post antigo — e que os dois não voltaram a namorar.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Comandante-em-chefe do exército ucraniano viraliza com imagem de 'Baby Yoda'