CINEMA

Após "Toy Story 5", Pixar trabalha em novo "Monstros S.A."

A produção, que ainda não tem data de estreia, se soma a outros projetos de sequências, como Os Incríveis 3, previsto para 2028, e Viva - A Vida É uma Festa, em 2029

Após "Toy Story 5", Pixar trabalha em novo "Monstros S.A." - Foto: Divulgação

A Pixar está desenvolvendo um novo filme Monstros S.A., o terceiro da franquia. A informação é do Wall Street Journal, repercutida pelo site Variety. A produção se soma a outros projetos de sequências, com o lançamento de Toy Story 5 em junho de 2026, Os Incríveis 3, previsto para 2028, e mais um Viva - A Vida É uma Festa, em 2029.

Ainda não há informação sobre quem será o diretor ou detalhes da história. O primeiro filme, lançado em 2001, se passava num mundo com os personagens adultos e trabalhando em uma empresa. Já a continuação voltava a um período anterior, quando eles cursavam a universidade. O longa inicial alcançou uma bilheteria de US$ 528,7 milhões ao redor do mundo e a sequência, US$ 743,5 milhões.

A possibilidade de um Monstros S.A. 3 vem sendo comentada há pelo menos 10 anos. Em 2016, Peter Docter, diretor de Monstros S A. e produtor de Universidade Monstros disse em uma entrevista ao Entertainment Weekly que sua intenção numa potencial sequência seria colocar foco na personagem Boo, já mais velha.
 

