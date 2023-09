Após transplante, Faustão diz que não pensa em voltar para a TV: "Melhor sair deixando saudade"

A- A+

Fausto Silva já tem planos para quando se recuperar plenamente do transplante de coração, ao qual foi submetido no último domingo (27). Mas o planejamento não envolve voltar à televisão. O apresentador, que deixou o "Faustão na Band" em maio, afirmou em entrevista ao "Uol" que estuda se lançar em novos formatos de comunicação.

"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais" afirmou ele, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado. "Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver".

O apresentador disse que se sente bem, após o transplante, à exceção de uma dor nas costas. Na entrevista, Faustão destacou que prefere parar no auge.

"É bom parar enquanto você está no alto. Pelé saiu no auge. Garrincha na baixa. Isso faz toda a diferença. Eu sei que vai ser melhor eu encerrar agora" disse.

O apresentador ficou emocionado ao agradecer a família da pessoa que doou o coração que ele recebeu em um transplante. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (31), Faustão mencionou o nome do homem que fez a doação do órgão e demonstrou gratidão com o gesto de "generosidade absurda". Trata-se de do jogador de futebol de várzea Fabio Cordeiro da Silva, de 35 anos, vítima de um AVC em 28 de agosto.

"Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu estivesse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo" diz Faustão.

O material foi postado no perfil do Instagram "Faustão do meu coração", criado pela mulher dele, Luciana Cardoso, para incentivar a doação de órgãos.

"Agradecer ao Erisson, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, esses que tenho que agradecer, essas pessoas das mais humildes, que na hora que precisei me deram um coração novo" acrescentou o apresentador.

Agradecimento

Faustão também agradeceu o carinho do público:

"Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque fui entubado. Mas já está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada. Nenhuma dor. Estou completamente recuperado."

E acrescentou:

"Para que todo mundo tenha certeza do que é transplante. Para vocês terem ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Dei sorte também nessa fila."

