Streaming Após "Tremembé", Sandrão fala sobre Suzane Richtofen: "O tempo em que estive com ela, fui feliz" Ex-detenta deu entrevista a Roberto Cabrini e deu detalhes sobre início do namoro

Muito se falou sobre Sandrão desde que "Tremembé", série do Prime Video sobre a rotina de "presos famosos" no presídio homônimo, foi lançada, mas a ex-detenta ainda não havia se pronunciado. O silêncio acabou no domingo (16) numa entrevista exclusiva para o jornalista Roberto Cabrini, exibida no "Domingo espetacular", da Record. Na conversa, Sandra Regina Ruiz Gomes falou sobre o relacionamento que manteve com Suzane von Richthofen.

"A gente jogava xadrez sempre junto", disse ela, sobre o início do namoro. "Por regalia, por bom comportamento, a gente podia escutar música, e nisso a gente foi se aproximando".

Quando perguntada se "se apaixonou por ela", Sandrão respondeu que "sim". E disse acreditar que foi recíproco.

"Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia, então acredito que sim (ela se apaixonou). (Um relacionamento) intenso", disse ela, antes de responder sobre como foi o primeiro beijo. "A gente estava num trabalho e num momento em que eu arrumava os equipamentos, só estava a gente, e aí, rolou. A gente se olhou e se beijou. Era um risco. Podia sair na mídia: 'Suzane von Richthofen foi pega com um sapatão e foi pro castigo'. Era um risco grande."

Sandrão diz também que Suzane não queria que o relacionamento se tornasse público.

"Quando ela decidiu que queria ficar comigo mesmo, já era autorizado. A gente viveu uma história. Pra mim, foi bom. (Pra ela), eu acredito que tenha sido. Ninguém sorri assim à toa. Se em algum momento teve alguma manipulação, como dizem, eu não vejo. Mas, se foi, beleza. Tranquilo. O tempo em que estive com ela, eu fui feliz."

Quem é Sandrão

Sandra Regina Ruiz Gomes foi condenada a 27 anos de prisão em 2003 pela participação no sequestro e assassinato de um vizinho, o menino Talisson Vinicius da Silva Castro, de 14 anos, morador da periferia de Mogi das Cruzes (SP) . Outras três pessoas estiveram envolvidas no crime, inclusive o ex-namorado dela, Valdir Ferreira Martins. Na série "Tremembé", ela é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues.

Houve um pedido de resgate inicialmente de R$ 40 mil e depois fechado em R$ 3 mil, pago pela família. Mesmo assim, Sandrão, na época com 20 anos e conhecida como Galega, e seus comparsas mataram o adolescente com um tiro na cabeça. Na época do julgamento, ela confessou a participação, mas disse ter sido obrigada a fazê-lo.

Segundo reportagens da Folha de São Paulo em 2014, época em que Sandrão apareceu na mídia pela primeira vez por causa da união com Suzane, a sequestradora foi a responsável pelas ligações para a família de Talisson. Quando o corpo do menino foi encontrado, ele estava amordaçado com uma echarpe feminina (possivelmente de Sandra, disse a polícia, na época, segundo o jornal paulistano), com punhos e tornozelos amarrados e um saco preto na cabeça.

Em fevereiro de 2011, após agredir um agente penitenciário, ela foi transferida para Tremembé. Tinha fama de "barra pesada", de acordo com a Folha, mas participava ativamente da programação social da casa de detenção na função de mestre de cerimônias de, por exemplo, concursos de beleza.

Em fevereiro de 2015, Sandrão conseguiu a autorização para o regime semiaberto. Hoje, já separada de Suzane, segue no regime aberto, com uma vida discreta.

