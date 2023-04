Após três anos, Festa da Pitomba retornou a Jaboatão dos Guararapes com sucesso de público

A- A+

Após três anos de espera, o retorno da Festa da Pitomba em Jaboatão dos Guararapes chegou a registrar o público de 60 mil pessoas em apenas um dia, na segunda-feira (17). Por questão de segurança sanitária, a celebração foi suspensa nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19.

Com o retorno, a festividade contou com 41 atrações divididas em seis dias de shows para o público da cidade.

A Festa da Pitomba faz parte da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres e chegou à 366ª edição. O Sesc e o Governo do Estado, através da Fundarpe, foram parceiros na realização do evento.

Artistas locais e nacionais foram divididos entre o Polo Show e o Espaço Pitombinha, montados no Monte dos Guararapes, nos seis dias, com ritmos para todos os gostos e idades.

Entre as atrações que subiram ao palco, estavam Priscilla Senna, Raphapela Santos, Eduarda Alves, Limão com Mel, Michelle Mello, Rogério Som e Conde Só Brega. Os MCs Troinha, Elvis, Neiff e Roginho também estiveram na programação e fizeram a alegria do fãs do brega funk.

O samba ganhou espaço com Jorge Aragão e Letto do Cavaco. Como já vem sendo uma tradição nos eventos promovidos pela gestão municipal, a grade da programação foi composta por 80% de cantores, bandas e orquestras do Jaboatão, a exemplo de Allan Carlos, Boi Sorrizo, Marcelo Pernambucano, Rossi do Brega e Banda Praera.

“Quando vi a programação, fiquei maluca. Foi muito boa e não poderia deixar de vir todo dia. Além dos artistas, a segurança também foi outro ponto que me chamou a atenção e me senti tranquila”, contou a estudante Mayra Silvana, fã de brega funk, moradora de Prazeres.

Ainda teve uma programação especial para as crianças, no Espaço Pitombinha, onde se apresentaram Tio Dody e Alegria de Brincar. Brinquedos também foram montados para a meninada se divertir com acesso gratuito.

Já a cultura raiz de Pernambuco foi representada pelo Maracatu Aurora Africana, Maracatu Nação Cambinda Africana e Maracatu Nação Almirante do Forte, que arrastaram foliões em seus cortejos. Para ninguém ficar de fora, uma área frontal ao palco foi destinada a pessoas com deficiência e, pela primeira vez, intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) permitiram a acessibilidade.



Ao fazer o balanço da 366ª Festa da Pitomba, o prefeito do Jaboatão, Mano Medeiros, ressaltou a alegria do público e o sentimento de toda a população.

“Foi gratificante realizar essa festa, que já é um dos maiores eventos de Pernambuco. Voltamos em grande estilo, com músicos de peso e shows que vão ficar na memória. Importante ressaltar a valorização dos nossos artistas e um dos principais critérios para a montagem da grade foi de que a maioria das atrações tinha de ser do Jaboatão. E assim foi feito. Desde 2017, a cada ano fomos ampliando o evento e este ano foi o melhor da história. Agora o desafio é realizar a 367ª Festa da Pitomba que supere a deste ano”, falou Mano.

Para a segurança, a Festa da Pitomba 2023 contou com a presença de 300 profissionais, entre policiais militares, guardas municipais, seguranças privados, agentes de trânsito.

Outros 93 agentes da Vigilância Sanitária, 74 da área da saúde, equipes de assistência social e do Conselho Tutelar também estiveram atentos para cuidar de quem foi ao evento. Nos seis dias, foram recolhidas duas toneladas de material reciclável pelas quatro cooperativas da Coleta Seletiva do Jaboatão.

Além de toda a estrutura do palco, um grande parque de diversão foi montado, sendo mais uma opção para crianças e adultos.

