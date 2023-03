A- A+

BBB 23 Após treta, Ricardo detona ex-aliados no BBB 23: "Não quero papo" Biomédico sergipano afirmou que colocaria o youtuber no Paredão

Ricardo, do BBB 23, sabe que sua relação com os outros membros do Quarto Deserto não está nada bem. Em conversa com Gabriel, Sarah Aline e Marvvila, o biomédico disse acreditar que será o alvo principal do grupo no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6).

Perguntado por Sarah se está conversando com as pessoas do quarto, o biomédico afirmou que só não quer papo com Fred e Larissa. O sergipano disse que estaria indo contra seus princípios se continuasse amigo do casal após a briga que aconteceu na noite anterior.

"Eu já estava esperando esse momento de ontem para eu falar tudo na cara e já falei tudo na cara. Lembro muito da frase do Tadeu: 'Tem pessoas que estão no seu quarto que vocês não suportam, e tem gente que está em outro quarto que vocês têm uma conexão incrível'. E quando isso acontece, a gente não pode ficar mentindo pra gente", apontou.



Sobre Fred, Ricardo garantiu que não vai mais proteger o ex-aliado. “Hoje, se eu pego o Líder, jogo ele no Paredão. Não tem conversa, acabou, ponto final. Hoje e amanhã vou deixar isso mais claro ainda”, disse.

O biomédico seguiu detonando o jogo do novo adversário. "Sabe o que ele falou pra mim na festa? Que o jogo dele é extremamente confortável. Extremamente confortável é o quê? Não vai pro Paredão de jeito nenhum", revelou.

