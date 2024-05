Após turnê, Madonna teria terminado namoro com boxeador, diz jornal

A- A+

Após terminar sua "Celebration Tour" com show nas areias de Copacabana, para 1,6 milhão de pessoas, a cantora Madonna teria terminado seu namoro de um ano com o boxeador Josh Popper, 30. De acordo com o jornal "The US Sun", a estrela teria dito a pessoas próximas que está solteira novamente.

Uma fonte disse à publicação: “Madonna mal vê Josh há meses porque sua agenda estava muito agitada. As coisas simplesmente fracassaram.” Madonna, de 65 anos, foi apresentada ao atleta quando ele começou a dar aulas de boxe para seu filho David Banda, de 18 anos.

No entanto, depois de tornar público seu relacionamento, o comentário entre os amigos é o de que a recém-encerrada "Celebration World Tour" prejudicou seu romance. A cantora passou os últimos sete meses viajando pelo mundo com sua família, fazendo ensaios e se apresentando para seus fãs de longa data.

No entanto, as mesmas pessoas ouvidas pela reportagem garantiram que não houve briga e que eles ainda gostam um do outro. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles esfriaram as coisas, mas continuam amigos”, disse uma fonte.

Josh Popper estava entre os familiares e amigos que apoiaram Madonna quando ela sofreu uma infecção bacteriana, que a forçou a adiar a turnê. Meses depois de assumirem o namoro, o rapaz subiu no palco da rainha, em dezembro de 2023, numa apresentação da turnê no Brooklyn, em Nova York.

O boxeador nesceu em Nova Jersey e mora em Nova York desde 2019. Ele é dono da academia de boxe Bredwinners e, além deste negócio, também é contratado por uma agência de modelos. Antes do boxe, Josh teve uma breve carreira como jogador de futebol americano. Ele começou jogando pelo time da faculdade e, depois, passou pelo Arizona Cardinals e Indianapolis Colts, sem sucesso. Dispensado dos dois times, vendeu seguros por um breve período.

