A- A+

BBB26 Após ver a Portela na Sapucaí, Chaiany confunde homenagem a Gilsinho com Péricles, e o cantor brinca Brasiliense foi convidada por Gabriela, vencedora da última prova do anjo, para ver os primeiros dias de desfiles do Grupo Especial

Antes do paredão dessa terça-feira (17), duas sisters tiveram um final de semana inesquecível, indo à Marquês de Sapucaí no domingo, primeiro dia das escolas de samba do Grupo Especial, como parte de um presente especial para Gabriela, vencedora da última prova do anjo.

A estudante de Psicologia ganhou um convite para ver os desfiles da Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira, e pôde escolher outro participante, Chaiany, para ir junto.

As duas curtiram muito os desfiles e voltaram cheias de novidade para contar na casa. Mesmo encantada com o carnaval carioca, Chaiany confundiu-se ao comentar o desfile da Portela, rendendo um vídeo que viralizou nesta segunda-feira.

A brasiliense achou que a tradicional água da azul e branco de Madureira era um gavião e que a homenagem a Gilsinho, intérprete da agremiação que morreu em setembro do ano passado e teve sua imagem exibida na comissão de frente fosse, na verdade, o cantor Péricles. Mais tarde, a dupla repetiu a gafe em uma entrada ao vivo de Tadeu Schmidt.

O vídeo da confusão virou meme e foi compartilhado nas redes durante toda a segunda-feira. Na madrugada de terça, Pericão reagiu de forma bem-humorada ao vídeo do relato da sister na casa, agradecendo Chaiany pela "torcida": "Chai, ainda não foi dessa vez! Mas gostei de ver que você já tá sonhando junto comigo", escreveu o cantor no X ao repostar o vídeo.

Como está o paredão desta terça-feira

O apresentador Tadeu Schmidt anunciará na noite desta terça-feira (17) o próximo nome a deixar o " BBB 26". Marcelo, Samira e Solange estão no paredão e correm o risco de eliminação. De acordo com a enquete da coluna Play, a disputa está acirrada entre os Pipocas.

Até as 7h30, Marcelo liderava a enquete com 47,04% dos votos para sair. Logo atrás dele, com 38,46%, aparecia Samira. Solange surgia em último lugar com apenas 14,50%.

Veja também