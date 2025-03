A- A+

Celebridades Após vídeo vazado, MC Mirella ameaça processar quem comercializar conteúdo adulto Funkeira avisou que seus vídeos só são liberados em seu site; vídeo íntimo com o marido, Dynho Alves, viralizou nas redes

Depois de um vídeo íntimo seu viralizar nas redes sociais, a funkeira MC Mirella se pronunciou sobre o conteúdo. Na gravação, a ex-Fazenda aparece em cena de sexo com o marido, Dynho Alves.

O vídeo ganhou grande repercussão e ficou entre os assuntos mais comentados da internet. Em resposta ao compartilhamento desse material, Mirella afirmou que pretende processar quem comercializar seus conteúdos, avisando que esse material só é liberado em seu site.

"Atenção: quem comercializar e passar o vídeo vai levar processo. Estou processando muita gente. Por quê? A comercialização do meu conteúdo só é liberada e autorizada no meu site! Demais disso é crime, vocês queiram ou não, e eu processo", disparou a ex-Fazenda.

Sobre a cena silenciosa

Um fato que chamou atenção dos internautas que tiveram acesso ao vídeo foi a ausência de gemidos durante a relação com Dynho. "Vamos lá esclarecer a maior dúvida. Eu e Dynho moramos com mais gente e morro de medo de acostumar os outros. Por isso, fico o máximo calada e só sussurro no ouvido dele", explicou Mirella.

"Fiquei com receio de pegarem o vídeo e colocarem áudio falso em cima, porque o povo não tem limites. Óbvio que a gente se solta quando estamos no motel. Esse foi só um vídeo, mas os próximos terão o que vocês querem", completou a MC.

