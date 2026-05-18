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FAMOSOS Após Vini Jr. falar sobre término com Virginia, web se revolta com "fica bem" Mensagem curta com palavras nem tão bem escolhidas surpreendeu internautas, que reagiram: "Era melhor ter ficado calado"

Após três dias de silêncio, Vini Jr. enfim se pronunciou sobre o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca. O jogador do Real Madrid publicou em seu Instagram, nesta segunda-feira (18), um agradecimento aos momentos vividos com a influencer. Mas, se ela publicou um longo texto em que falava sobre a intensidade com que se entregou, o atleta fez uma publicação mais sucinta — algo que deixou vários internautas incomodados. A escolha das palavras também não foi tão positiva.

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem”, escreveu o jogador.

Os internautas logo reagiram com surpresa e com sarcasmo sobre o curto pronunciamento. “Era melhor ter continuado calado, Vini Jr.”, escreveu um deles no X (antigo Twitter).

“Meu Deus. Achei um texto bem genérico, tipo feliz aniversário que damos para todo mundo, e no final um ‘fica bem’. Acho que ele não estava entregue igual ela mesmo não”, apontou uma outra pessoa. “O fica bem foi de lascar”, se divertiu um terceiro sobre o final do pronunciamento do jogador.

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