Negócios Após virar meme, Gracyanne Barbosa anuncia marca própria de ovos: "Joia da natureza" Ex-BBB lança empresa para venda do alimento, comercializado em embalagem luxuosa: "Ovo com gosto de ovo", avalia uma das primeiras pessoas a provar iguaria

Depois de virar meme no BBB 25 devido à alta quantidade de ovos consumidos no confinamento — a fisiculturista ingere, acredite, 40 por dia —, Gracyanne Barbosa decidiu lançar uma marca própria do alimento.

Nesta segunda-feira, a ex-BBB anunciou a novidade por meio das redes sociais. Parece piada, como muitos internautas vêm considerando, mas com a empresa Gracyovos, a matogrossense de 42 anos promete colocar no mercado uma linha de ovos "finos e gigantes", embalados em caixas com ares luxuosos, como adianta.

"Você tem em mãos uma joia da natureza. Um sonho antigo, que acaba de se tornar realidade", ela diz, numa carta colocada dentro das embalagens, inicialmente distribuídas para amigos e influenciadores digitais. "Esse é o começo de uma linda jornada, cheia de graça e proteína", continua a influencer.

Em publicação no Instagram, Gracy ressaltou que este é um "sonho antigo que se tornou realidade". Ela acrescentou no mesmo post: "Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado".

Como é a dieta de Gracyanne Barbosa?

Primeiro, é preciso saber que Gracyanne tem acompanhamento profissional de nutricionistas e personal trainer. E Gracyanne não come apenas ovos: sua dieta é equilibrada, com outros alimentos.

— Faço em média 6 refeições diárias com 150 g de frango ou peixe, 100 g de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade. Além de oito claras — contou a musa fitness em entrevista ao Globo.

Gracyanne diz que, ao todo, consome em média 40 claras e dez gemas por dia. Separar clara e gema ajuda a não enjoar dos ovos, além de aumentar a variedade de pratos, já que as claras são ingredientes versáteis.

— Escolho os ovos em quase todas as refeições, amo e nunca enjoei, faço omelete, no forno, no micro-ondas, frito sem óleo, cozido — explica.

Eis os detalhes, como ela já revelou: Gracyanne afirmou que sua dieta diária consistia em, além dos ovos, sete litros de água, 120g de Whey Protein, 600g de peixe, 450g de batata doce e 50g de castanha.

Como são os ovos de Gracyanne Barbosa?

A rigor, os ovos da Gracyovos, marca criada por Gracyanne Barbosa, são iguais a quaisquer outros ovos — casca branca, interior composto por clara e gema amarela. A única diferença está na embalagem, com toque aveludado e inscrições douradas.

Influenciadores digitais que já receberam o material relatam que o ingrediente não apresenta nenhuma diferença notável. "Achei que ia provar ovo, mas isso aqui é estilo de vida", brincou Braian Rizzo, que cozinhou os ovos nesta manhã. "O resultado é este aqui: um ovo bem 'ovoso' mesmo, com gema dourada como o meu colar. E, ao comer, tem gosto de oovo", ironizou.

