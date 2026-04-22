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Big Brother Brasil Após vitória no BBB 26, Ana Paula reencontra família e se emociona com recado da madrasta Momento ganhou ainda mais significado após a perda recente de seu pai, Gerardo Renault, dias antes da final

A vitória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 foi marcada por emoção dentro e fora da casa. Logo após ser consagrada campeã, a jornalista protagonizou um reencontro intenso com familiares, que acompanharam de perto sua trajetória no reality.

O momento ganhou ainda mais significado após a perda recente de seu pai, Gerardo Renault, dias antes da final. Entre lágrimas, abraços e palavras de apoio, Ana Paula foi recebida com orgulho e acolhimento, elementos que atravessaram toda a sua jornada no programa.

o reencontro de Ana Paula com suas irmãs! #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/WnTHtxiVhv

— TV Globo (@tvglobo) April 22, 2026

Reencontro emocionante após a final

Assim que deixou a casa, Ana Paula correu para encontrar a família na área externa do reality. Em meio à celebração pela vitória, o reencontro foi carregado de emoção, especialmente pelo contexto delicado vivido nos últimos dias de confinamento.

A irmã e a madrasta da campeã estiveram ao lado dela, reforçando o orgulho pela trajetória e oferecendo apoio diante do luto recente. As palavras de incentivo destacaram não apenas o prêmio conquistado, mas também a força demonstrada pela participante ao longo do programa.

Mensagem da madrasta comove campeã

O momento mais marcante veio durante a participação no Big Show, quando Ana conversou pela primeira vez com a madrasta após o fim do reality.

Visivelmente emocionada, ela revelou ter acompanhado toda a trajetória da enteada dentro da casa, inclusive ao lado de Gerardo, que assistiu ao programa até seus últimos dias.

Ao falar sobre o momento em que Ana Paula recebeu a notícia da morte do pai, a madrasta não escondeu o impacto, disse que chorou ao vê-la fragilizada e expressou admiração pela forma como ela lidou com a situação.

"Você me representou naquela casa, representou todas as mulheres", afirmou, em uma declaração que emocionou a campeã.

A dor vivida dentro do reality

Durante o confinamento, Ana Paula recebeu a notícia da morte do pai no confessionário, em um dos momentos mais delicados da temporada. Após a conversa com a produção, ela retornou à casa visivelmente abalada e desabafou com colegas sobre a perda.

A decisão de permanecer no programa, mesmo diante do luto, foi um dos pontos mais marcantes de sua trajetória e contribuiu para a forte conexão com o público.



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