CELEBRIDADES Após volta para casa, Tati Machado recebe apoio de famosas em nova fase Apresentadora retornou para São Paulo após meses com a família no Rio, depois da perda do bebê em maio deste ano

Tati Machado voltou para sua casa em São Paulo com o marido, Bruno, e o novo integrante da família, o cãozinho Mauro. No último domingo (31), a apresentadora compartilhou um relato sobre o retorno à capital paulista após alguns meses no Rio de Janeiro, que chamou de “refúgio” depois da perda do bebê em maio.



Famosas como Eliana, Claudia Raia, Flor Gil e Lexa — que também passou por uma interrupção na gravidez recentemente — manifestaram apoio à amiga.

“Nós amamos tanto vocês! Vocês também foram apoio quando ainda sentíamos tanta dor. Foi a troca mais linda do mundo! Eu te amo para sempre! Amo vocês! Amo a vida de vocês e torço por vocês como se fossem irmãos, e são! Que bom te ver voltar a brilhar e trabalhar. Que bom te ver catando os seus cacos, que bom ter vocês! O RJ e nós sempre estaremos aqui para vocês”, disse Lexa sobre as conversas que teve com Tati neste período. A cantora havia passado por situação semelhante à da apresentadora cerca de dois meses antes.

Nos comentários, Flor Gil também se manifestou: “Eu amei nosso encontro surpresa”.

Outras, comemoraram o retorno de Tati à capital paulista: “Venha”, disse Eliana. Claudia Raia escreveu uma mensagem na mesma linha: “Minha amada, venha. Sampa também te ama”. Em seu relato em que fala sobre a volta para São Paulo, Tati lembrou como foram os momentos no Rio:

''Quem me acompanha sabe que mesmo depois de três anos morando em São Paulo, toda hora que posso volto pra casa”, escreveu ela. “Foi aqui que enfrentamos todas as fases do luto. Lembro que no começo, ainda sem sair muito de casa, nossa grande atração era andar de bicicleta pela orla de Copacabana tarde da noite. Até que virou uma praia, uma ida ao shopping, teatro, restaurante… literalmente um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E não que ainda não seja assim, mas agora alguns pedaços tão no lugar, sabe? Foram quatro meses intensos e importantes, de muito crescimento'', finalizou ela.

