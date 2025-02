A- A+

Donald Trump, Messi, Neymar, Amy Winehouse, Gusttavo Lima, Patrícia Abravanel, Alex Poatan, Dinho dos Mamonas Assassinas e Elba Ramalho. Já pensou em ver todas essas personalidades juntas? Na Apoteose dos Bonecos Gigantes é possível — pelo menos na versão desse ícone do Carnaval de Olinda, claro.

A reunião dos gigantes promete animar os foliões em Olinda, na Segunda-Feira de Carnaval (3 de março), e no Recife, na Terça-Feira de Carnaval (4 de março).

A Folha de Pernambuco conversou com o criador e produtor cultural da Embaixada dos Bonecos Gigantes, Leandro Castro, um dos responsáveis pela produção dos gigantes. Ele contou como anda a preparação para a apoteose, que chega à 15ª edição este ano.

Entre as novidades estão a repaginação do boneco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a produção de alguns dos integrantes do grupo americano Village People. O boneco de Neymar, que voltou a jogar no futebol brasileiro este ano, também ganha uma nova versão.

"A gente sempre faz coisas de impacto nacional e internacional. A gente já tinha o boneco do Obama, o boneco do Trump. Vamos dar uma pequena repaginada no boneco do Trump, no cabelo. Estamos correndo para finalizar o boneco do Village People, pelo menos o cantor e mais dois integrantes e abrir o desfile ao ritmo de YMCA e frevo", disse Leandro.

Outro boneco produzido pela Embaixada é um mascote da instituição, chamado de embaixador. Já quem vai puxar o cortejo é o boneco gigante da Rainha Elizabeth II. Uma tradição do desfile era abrir a fila com o boneco do atual presidente, mas isso foi interrompido, segundo o criador.

Por isso, não haverá o gigante do presidente Lula assim como também do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estamos num momento muito polêmico nessa questão de presidência no País. Resolvemos dar um tempinho nessa tradição que a gente tinha de ter o boneco da presidência atual. Todos foram contemplados. A gente fez primeiro o Lula, depois a Dilma, o Temer, o Bolsonaro. Preferimos deixar a [rainha] Elizabeth no lugar. Ela vai estar representando bem", completou o produtor cultural.

Bonecos de Elba Ramalho (ainda não finalizado), Embaixador e Dinho dos Mamonas Assassinas (também ainda não finalizado) | Foto: Cortesia/Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda

A indicada ao Oscar de melhor atriz Fernanda Torres não vai ter sua versão em boneco gigante. A produção pode ser feita depois do Carnaval, porque, segundo Leandro Castro, não houve tempo hábil para solicitar o uso da imagem da intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui".

"Eu tinha pensado na Fernanda Torres. A gente sempre busca autorização antes de fazer essa homenagem. Ficou muito corrido para a gente conseguir isso, mas ao longo do ano a gente corre para fazer também", finalizou Leandro Castro.

Serviço - Apoteose dos Bonecos Gigantes

Olinda, com 100 bonecos gigantes

Data: Segunda-feira, 3 de março

Concentração: Alto da Sé, às 9h

Saída: 10h

Recife, com 60 bonecos gigantes

Data: Terça-feira, 4 de março

Concentração: Praça do Arsenal, às 17h

Saída: 18h



Outras informações no (81) 9.8775-0540

