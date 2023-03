Apple anuncia aplicativo exclusivo para música clássica

A- A+

A gigante Apple anunciou nesta quinta-feira (9) o lançamento de um aplicativo especificamente dedicado à música clássica para o final de março, com cinco milhões de músicas.

É o “maior catálogo de música clássica do mundo”, diz a multinacional, cujo aplicativo atual, o Apple Music, é um dos mais usados no mundo digital.

O aplicativo terá lançamentos exclusivos, afirma a Apple, que com esta versão concorrerá diretamente com a IDAGIO, um aplicativo para música clássica e concertos com uma biblioteca de dois milhões de músicas.

Com o Apple Music Classical, os fãs terão à sua disposição um motor de busca "por compositor, obra, maestro ou mesmo número de catálogo", explica o comunicado.

Os assinantes também poderão acessar biografias e "guias extensivos para várias obras".

Veja também

Cultura Paço do Frevo tem entrada gratuita e programação especial no aniversário do Recife