STREAMING Apple TV+: confira as estreias de filmes e séries em agosto de 2025 no streaming Série 'Chefe de guerra', com Jason Momoa, é destaque

Conhecido por interpretar o Aquaman, herói da DC, Jason Momoa estrela a série "Chefe de guerra", da Apple TV+, grande destaque da plataforma neste mês de agosto de 2025. Na obra, que ele cocriou, produziu e interpreta o personagem principal, a história do Havaí está no centro da tela ao se trazer um fato real do século XVIII e a perspectiva nativa. Entra no ar no dia 1º.

Confira abaixo as séries que estreiam neste mês de agosto no streaming da Apple.





SÉRIES

DIA 1º

Chefe de Guerra

Estrelada, cocriada e produzida por Jason Momoa, a série acompanha a tentativa do guerreiro Ka'iana de unificar as ilhas do Havaí no fim do século XVIII. Baseada em fatos reais e contada sob a perspectiva nativa, é um épico histórico formado em grande parte por atores de origem polinésia.

Sereno - O Panda Zen, 4ª temporada

A série acompanha um sábio panda que ajuda três irmãos a enfrentar os desafios do dia a dia por meio de histórias, humor gentil e práticas do conceito de mindfulness. Baseada nos livros de Jon J Muth.

DIA 6

Amor Platônico, 2ª temporada

Seth Rogen e Rose Byrne retornam como antigos melhores amigos enfrentando os desafios e confusões da meia-idade nesta comédia ágil e cheia de química.

DIA 22

Invasão, 3ª temporada

A série mostra uma invasão alienígena contada por diferentes pontos de vista em várias partes do mundo. Na nova temporada, os personagens reúnem-se para uma missão arriscada dentro da nave mãe inimiga. Com um superelenco, os novos episódios trazem tensão crescente, alianças frágeis e o futuro da humanidade em jogo.

DIA 29

Ilha das Formas, 2ª temporada

A animação em stop-motion retorna com novas aventuras criativas para crianças e toda a família. Baseada nos livros de sucesso de Mac Barnett e Jon Klassen, a série acompanha o sério Quadrado, o intrépido Círculo e o astuto Triângulo, três amigos que descobrem juntos o valor da amizade, mesmo com suas diferenças.

