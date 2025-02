A- A+

STREAMING Apple TV+: confira as estreias de filmes e séries em fevereiro de 2025 no streaming Filme com Anya Taylor-Joy, série médica alemã e comédia romântica espanhola estão na lista

Em fevereiro, a Apple TV+ aposta em séries faladas em língua não inglesa e numa grande estreia de filme com Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver.

As primeiras são um drama médico falado em alemão ("Emergência-Berlim") e uma comédia romântica em espanhol ("Amor até o fim"). A grande produção com as duas atrizes é "Entre montanhas", um thriler de ação e espionagem.





Confira as datas e sinopses das estreias.

SÉRIES

Dia 5

Amor até o fim

O cauteloso Raúl se reconecta com a livre e grávida de poucos meses Marta, após ser diagnosticado com um câncer no coração. Eles retomam uma amizade que começou na infância e começam a testar suas crenças sobre o amor.

Dia 14

Goldie

Inspirada no curta-metragem de 2019 de Emily Brundige, a produção, com 13 episódios de meia hora, segue Goldie, uma garota gigante com um grande coração, enquanto ela embarca em aventuras com seus melhores amigos em sua amada cidade de Boysenberg.

Dia 21

Superfície

A segunda temporada acompanha Sophie em sua jornada até Londres, sua cidade natal, para desvendar os mistérios de seu passado. Após sofrer uma lesão que lhe tirou a memória, ela segue as poucas pistas que possui, utilizando seus vários recursos, obtidos de forma duvidosa, para se infiltrar na sociedade britânica de elite e descobrir uma possível ligação com uma bela herdeira.

A partir do acesso exclusivo aos jogadores, técnicos e clubes, a produção apresenta os momentos eletrizantes e as histórias cativantes que tornaram a temporada de 2024 da competição inesquecível. A produção vai além do campo para mostrar as personalidades que comandam a Major League Soccer (MLS).

Dia 26

Emergência- Berlim

Gerenciar um pronto-socorro caótico do hospital mais desafiador e lotado de Berlim não é uma tarefa fácil para a jovem Dra. Parker (Jones), em busca de um recomeço na cidade grande após o colapso de sua vida pessoal em Munique

FILMES

Dia 14

Entre Montanhas

Dois agentes altamente treinados se aproximam à distância após serem enviados para proteger lados opostos de um desfiladeiro misterioso. Quando um mal emerge, eles precisam trabalhar juntos para sobreviver ao que está lá dentro. Com Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver.

Veja também