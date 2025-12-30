A- A+

STREAMING Apple TV: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming Segunda temporada de 'Sequestro', com Idris Elba, é o destaque

O ano começa na Apple TV com Idris Elba e a segunda temporada de "Sequestro" — continuação de sequestro no ar. Depois de salvar um avião, o personagem do ator agora se envolve num caso em que passageiros de trem na Alemanha são feitos reféns. Os episódios entram no ar no dia 14.

Há também novidades na comédia "Falando a real", sobre o terapeuta de luto interpretado por Jason Segel, que chega à terceira temporada no dia 28.

Saiba mais detalhes de cada uma das estreias abaixo.

SÉRIES

DIA 9



Teerã, 3ª temporada

A agente hacker do Mossad Tamar Rabinyan (Niv Sultan) precisa se reinventar após agir por conta própria e sofrer perdas devastadoras no final da temporada anterior. Agora, para sobreviver, ela deve reconquistar a confiança da agência enquanto enfrenta uma nova missão de alto risco em território inimigo.



A chegada de Eric Peterson (Hugh Laurie), um inspetor nuclear sul-africano, complica ainda mais o cenário, colocando Tamar no centro de um jogo de espionagem internacional que ameaça desencadear uma crise global. Com oito episódios, a temporada também conta com Shaun Toub, Shila Ommi, Sasson Gabai, Phoenix Raei e Bahar Pars no elenco.

DIA 14

Sequestro, 2ª temporada

Um trem do metrô em Berlim, na Alemanha, e seus passageiros são feitos reféns, enquanto as autoridades lutam para salvar centenas de vidas. Sam Nelson (Idris Elba) está no centro da crise, onde uma única decisão errada pode causar um desastre.

DIA 21

Gotas divinas, 2ª temporada

Camille (Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) enfrentam seu desafio mais arriscado: desvendar a origem do melhor vinho do mundo, mistério que nem o pai deles, o lendário Alexandre Léger (Stanley Weber), conseguiu resolver. O que começa como uma busca por legado vira uma jornada pela verdade que atravessa continentes e séculos, revelando histórias esquecidas e segredos familiares. Conforme avançam, eles encaram rivalidades ocultas e seus próprios limites. A investigação exige que decidam o quanto estão dispostos a sacrificar. A resposta pode destruir o laço que os une — ou a eles próprios.





Dia 28

Falando a real, 3ª temporada

A série acompanha Jimmy (Jason Segel), um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e a dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando seu treinamento e ética, ele acaba promovendo grandes e tumultuadas mudanças na vida das pessoas... incluindo na sua própria.

DIA 30

Yo Gabba GabbaLândia!, 2ª temporada

Junte-se aos amigos Muno, Foofa, Plex, Brobee e Toodee, e conheça a nova amiga Kammy Kam. Dance, cante, brinque e aprenda de forma divertida enquanto crianças e pais mergulham no mundo mágico e descobrem tudo o que torna essa comunidade tão especial. “Yo Gabba GabbaLândia!” combina marcos do desenvolvimento infantil com brincadeiras e música popular.

