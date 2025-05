A- A+

STREAMING Apple TV+: confira as estreias de filmes e séries em maio de 2025 no streaming Filme 'A fonte da juventude', com John Krasinski e Natalie Portman, está na lista

Filme novo com John Krasinski e Natalie Portman chegando ao streaming em maio de 2025. Na Apple TV+, os dois estrelam "A fonte da juventude", de Guy Ritche, disponível na plataforma a partir do dia 23. Na história, os dois interpretam irmãos distantes que se juntam para encontrar a mitológica fonte da juventude.

No dia 30, é a vez do longa documental sobre Bono, líder do U2, em "Bono: histórias de 'Surrender', baseado na autobiografia e turnê homônima.





Confira abaixo outras estreias do mês de maio de 2025.

SÉRIES

Dia 9

Long way home, 2ª temporada

Série documental em 10 episódios traz de volta o espírito de viagem da dupla Ewan McGregor e Charley Boorman, dessa vez pela Europa. A série comemorativa com duas décadas acompanha os dois atores pilotando motocicletas restauradas e antigas saindo da casa de Ewan, na Escócia, até a casa de Charley.

Dia 16

Diários de um Robô-Assassino

Baseado no best-seller de Martha Wells, “The Murderbot Diaries”, este thriller de ficção científica com elementos de comédia sobre um robô de segurança que se autohackeia e tem pavor das emoções humanas, mas que se sente atraído por seus clientes vulneráveis. Interpretado por Alexander Skarsgård, o robô precisa esconder seu livre arbítrio e concluir uma missão perigosa quando tudo o que ele realmente quer é ficar sozinho para assistir a novelas futuristas e descobrir seu lugar no universo.

FILMES

Dia 16

O presidente surdo

O documentário apresenta os protestos históricos ocorridos na Universidade Gallaudet (em Washington - EUA). Ele reconta os oito dias dos históricos protestos, após o conselho de administração da escola nomear um presidente ouvinte em detrimento de vários candidatos deficientes auditivos qualificados.

Dia 23

A fonte da juventude



O filme de Guy Ritchie acompanha dois irmãos distantes (John Krasinski e Natalie Portman) que se juntam em um assalto internacional para encontrar a mitológica Fonte da Juventude. Eles devem usar seus conhecimentos em história para seguir pistas em uma aventura épica que vai mudar a vida deles... e possivelmente os tornará imortais.

Dia 30

Bono: Histórias de Surrender



Releitura vibrante do show de Bono Voxconsagrado pela crítica, ”Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief...”, na qual ele revela um pouco mais sobre sua admirável carreira, os desafios e o apoio da família, dos amigos e de sua fé, além de narrar histórias sobre sua jornada como filho, pai, marido, ativista e ‘rockstar’. Com imagens exclusivas e inéditas dos shows no Beacon Theatre (em Nova York), o novo documentário traz Bono interpretando algumas das canções mais icônicas do U2 que marcaram sua vida e seu legado.

