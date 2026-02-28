A- A+

STREAMING Apple TV: confira as estreias de filmes e séries em março de 2026 no streaming

Em março de 2026, a principal estreia da Apple TV é a série "Mulheres imperfeitas", com Elizabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, marcada para o dia 18.

SÉRIES

DIA 18

Mulheres imperfeitas

Baseada no romance "Imperfect Women", de Araminta Hall, a produção examina um crime que abala uma amizade de décadas entre três mulheres.







O suspense psicológico não convencional explora a culpa e a retribuição, o amor, a traição e as concessões que fazemos e que alteram nossas vidas para sempre.



À medida que a investigação acontece, também se revela a verdade sobre como até mesmo os relacionamentos mais íntimos podem não ser o que parecem. Com Elizabeth Moss e Kerry Washington.





DIA 20

Super Fofos - Aventura na Cidade, 2ª temporada

Marca o retorno do trio heroico de animais de estimação da cidade de Nova York (EUA), que viajam pelo mundo em seu incrível “Jetcar” para resgatar animais em aventuras musicais no estilo de mini-óperas.







Quando a situação fica difícil, Izzy, Tate e Zuri sempre se lembram de combinar seus talentos e habilidades e trabalhar em equipe para salvar o dia — porque, juntos, não há nada que eles não possam fazer.

DIA 27

For All Mankind, 5ª temporada

A quinta temporada se passa anos após o roubo do asteroide Goldilocks. Happy Valley tornou-se uma colônia próspera com milhares de habitantes e uma base para novas missões que levarão ainda mais longe no sistema solar.







Mas, com as nações da Terra exigindo lei e ordem no Planeta Vermelho, o atrito continua a crescer entre os habitantes de Marte e seu antigo lar.

