A- A+

STREAMING Apple TV+: confira as estreias de filmes e séries em outubro de 2025 no streaming Filme 'O ônibus perdido', com Matthew McConaughey e America Ferrera, é destaque

Nova produção com Matthew McConaughey é o grande destaque do catálogo da Apple TV+ em outubro.



No dia 3, estreia mundialmente o filme "O ônibus perdido", estrelado por ele e por America Ferrera, inspirado na história real de um professor e um motorista de ônibus que tentam salvar crianças de um incêndio florestal. Levi McConaughey, de 16 anos, primogênito do ator e da brasileira Camila Alves, também está no elenco.

Veja mais destaques do mês de outubro de 2025 da Apple TV+ abaixo.

FILMES

DIA 3

O ônibus perdido

Inspirado em fatos, o suspense acompanha um motorista e uma professora tentando salvar 22 crianças de um incêndio florestal devastador e mortal da história dos Estados Unidos. No elenco, Matthew McConaughey e America Ferrera.







Dia 24

Stiller e Meara - Nada Está Perdido

Ben Stiller dirige o emocionante documentário-homenagem aos seus pais, as lendas da comédia Jerry Stiller e Anne Meara, revelando segredos de família, histórias e muito humor.

SÉRIES

DIA 3

As Irmãs Grimm

Duas irmãs órfãs e detetives embarcam numa aventura mágica, enfrentando criaturas fantásticas e mistérios dos contos de fadas para encontrar seus pais

desaparecidos. Série animada de aventura e fantasia, baseada no bestseller de Michael Buckley.

DIA 10

A Última Fronteira

Jason Clarke, Dominic Cooper, Haley Bennett, Alfre Woodard, entre outros, estrelam este suspense ambientado na natureza selvagem do Alasca. Um policial federal enfrenta prisioneiros em fuga após um misterioso acidente aéreo e desvenda uma conspiração internacional.

DIA 15

Fortuna, 3ª temporada

Maya Rudolph estrela a comédia sobre uma bilionária que, após o divórcio, enfrenta desafios para se redescobrir enquanto toca sua fundação de caridade.

DIA 17

O Lendário Martin Scorsese

Série documental em cinco episódios que revela a genialidade e os bastidores do mestre do cinema Martin Scorsese, pelo olhar da diretora Rebecca Miller, com depoimentos de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Al Pacino.

DIA 29

Mistério em Cemetery Road

Quando uma explosão em Oxford leva ao desaparecimento de uma jovem, uma vizinha obcecada e uma investigadora particular mergulham em uma conspiração sombria onde nem tudo é o que parece. Thriller psicológico em oito episódios, estrelado por Emma Thompson e Ruth Wilson.

Veja também