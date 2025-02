A- A+

streaming Apple TV+: confira as estreias de filmes e séries em março de 2025 no streaming "Ladrões de drogas", série com Wagner Moura, é a grande novidade

Wagner Moura é a grande estrela do mês de março na Apple TV+, com a série "Ladrões de drogas", que chega ao catálogo no dia 14.

Juntamente com Brian Tyree Henry, ele protagoniza o drama policial sobre dois amigos que se passam por agentes da DEA (órgão americano de repressão às drogras) que se envolvem, sem querer, com uma rede de tráfico poderosa.

Confira detalhes sobre essa e outras estreias do mês de março na Apple TV+.

SÉRIES

Dia 14

Ladrões de Drogas



A série acompanha dois amigos delinquentes da cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que se passam por agentes da DEA (órgão federal dos Estados Unidos para controle e repressão de narcóticos) para roubar uma casa no interior.

No entanto, o golpe transforma-se em uma perigosa ação de vida ou morte à medida que eles expõem e desmantelam a maior rota de narcóticos escondida na costa leste do país. Estrelada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

Dia 21

BE@RBRICK

A série segue Jasmine Finch e seus companheiros de banda em sua busca para inspirar as pessoas. Mas isso não será fácil vivendo em um mundo em que o papel de cada um é previamente escolhido e o visual pintado que você recebe ao se formar determina quem você será pelo resto da vida.

Jasmine percebe que, para mudar seu mundo, ela e seus amigos precisarão agir.

Dia 26

O estúdio



Seth Rogen interpreta Matt Remick, o recém-nomeado chefe do problemático Continental Studios. Enquanto os filmes lutam para se manter vivos e relevantes, Matt e sua equipe de executivos em conflito travam uma batalha contra suas próprias inseguranças ao lidarem com artistas narcisistas e líderes corporativos gananciosos na busca ilusória por criar filmes incríveis.

Side Quest

Uma expansão do universo de “Mythic Quest”, “Side Quest” é uma antologia em quatro episódios que explora a vida dos funcionários, jogadores e fãs impactados pelo jogo.

A série é estrelada por Rob McElhenney

FILMES

Dia 28

"Homens Negros Conquistam Hollywood" e "Mulheres Negras Conquistam Hollywood"

Com acesso sem precedentes e entrevistas honestas, os documentários trazem uma jornada íntima com alguns dos mais extraordinários protagonistas negros de Hollywood, que trazem à tona as alegrias e desafios de ser um ator negro, compartilham momentos transformadores, discutem caminhos para o sucesso e honram lendas, enquanto reconhecem o enorme potencial da próxima geração

