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"Margô Está Em Apuros", estrelada por Elle Fanning, estreia na Apple TV nesta quarta-feira (15)

Minissérie é adaptação do livro homônimo escrito por por Rufi Thorpe

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"Margô Está Em Apuros" é produzida pela A24"Margô Está Em Apuros" é produzida pela A24 - Foto: Apple TV/Divulgação

“Margô Está Em Apuros”, nova produção da A24 para a Apple TV, estreia nesta quarta-feira (15). Desenvolvida pelo vencedor do Emmy David E. Kelley (“Big Little Lies”), a minissérie conta com um elenco estelar. 

A protagonista é vivida por Elle Fanning, que contracena com Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. As três atrizes também assinam como produtoras executivas do projeto, ao lado de 
Dakota Fanning e outros nomes.

No elenco, também estão Nick Offerman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harde, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington. Com oito episódios, a minissérie é uma adaptação do livro homônimo escrito por Rufi Thorpe.
 

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“Margô Está Em Apuros” acompanha Margo (Fanning), que abandonou a faculdade e sonha ser escritora. Filha de uma ex-garçonete do Hooters (Pfeiffer) e um ex-lutador profissional (Offerman), ela precisa se virar com um bebê recém-nascido, uma pilha crescente de contas e cada vez menos recursos para pagá-las.

A minissérie estreia na Apple TV com três episódios iniciais, seguidos por novos episódios todas as quartas-feiras, até 20 de maio. Essa é a segunda parceria entre o serviço de streaming e David E. Kelley, que assina como showrunner de “Acima de Qualquer Suspeita”. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

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